DJ Schneider Electric investiert mehr als 700 Mio USD in den USA

Von Nina Kienle

DOW JONES--Schneider Electric investiert bis 2027 mehr als 700 Millionen US-Dollar in sein US-Geschäft. Die Investition werde die Energieinfrastruktur der USA unterstützen, um das Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz zu fördern, die heimische Produktion anzukurbeln und die Energiesicherheit zu stärken, teilte der französische Energiemanagement- und Automatisierungskonzern mit. Mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Zusammen mit früheren Investitionen in den Jahren 2023 und 2024 belaufen sich die Investitionen von Schneider Electric in den USA in diesem Jahrzehnt auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar.

March 25, 2025 09:32 ET (13:32 GMT)

