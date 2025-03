Köln (ots) -Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär stehen derzeit für ihren 96. "Tatort" aus Köln vor der Kamera. In dem Fall "Die letzten Menschen von Köln" (AT) herrscht wegen der Bergung einer Weltkriegsbombe in weiten Teilen der Stadt Großalarm. Währenddessen müssen die Hauptkommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) den kaltblütigen Mord an einem jungen Berufsschullehrer aufklären.Der Berufsschullehrer Linus Makris wurde in einem Park mit einem Jagdmesser getötet. Die Ermittlungen führen die Hauptkommissare Ballauf und Schenk zu dessen Schwester Elara Schmidtke (Katharina Schüttler), die aber spurlos verschwunden ist. Hinweise deuten auf einen Prepper-Workshop in einem Bunker hin, der von Moritz Zechmann geleitet wird. Doch der genaue Ort bleibt zunächst unauffindbar.In dem Bunker entwickelt sich eine beklemmende Dynamik zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Während Ballauf und Schenk dem Bunker immer näherkommen, eskaliert die Lage im Inneren. Misstrauen, Angst und düstere Geheimnisse drohen die Gruppe zu sprengen. Als die Ermittler schließlich eine Spur finden, spitzt sich die Situation gefährlich zu...Wieder mit dabei sind Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte, Tinka Fürst als KTU-Chefin Natalie Förster und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth. In weiteren Rollen zu sehen sind Florian Stetter, Katrin Wichmann, Ann-Kathrin Kramer, Dominik Flade, Marshall Ölmez, Paul Ahrens u.v.a.Das Drehbuch zum neuen Fall der Kölner Kommissare stammt vom Autorenduo Eva Zahn und Volker A. Zahn ("Tatort - Colonius"). Regie führt Marcus Weiler ("Tatort - Hubertys Rache"). Die Bildgestaltung übernimmt Ralph Kaechele ("Tatort - Spur des Blutes"). "Tatort - Die letzten Menschen von Köln" (AT) ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redaktion Götz Bolten) für die ARD. Gedreht wird in Köln und Umgebung vom 11. März bis zum 10. April 2025Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5998661