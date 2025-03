Nachdem ein Brand in einem Umspannwerk den Londoner Großflughafen Heathrow lahmlegte, gab es ein Statement, welches großes Aufsehen erregte. So sagte der Chef des Stromnetzbetreibers National Grid, John Pettigrew, der Financial Times, dass der Airport noch von zwei weiteren Umspannwerken bedient wird. Beide seien während des Brands in Betrieb gewesen."Es gab keinen Mangel an Kapazität in diesen Umspannwerken", versicherte er dem Blatt. Eines allein könne Heathrow ausreichend mit Strom beliefern. ...

