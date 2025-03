Mainz (ots) -Um Beziehungen mit großem Altersunterschied geht es in der zweiteiligen "37°Leben"-Reportage "Uns trennen Generationen". Die Folgen "Alte Väter - junge Kinder" und "Ziemlich alte Freunde" ab Freitag, 28. März 2025, 8.00 Uhr, im ZDF streamen, und am Sonntag, 30. März 2025, und Sonntag, 6. April 2025, jeweils um 9.03 Uhr im TV."Alte Väter - junge Kinder"Wenn über ein halbes Jahrhundert zwischen Kindern und ihren Eltern liegt, wirkt sich das auch auf deren Beziehung aus. Sind alte Väter entspannter und gelassener? Und wie reagiert die Gesellschaft auf den Altersunterschied? Diesen Fragen geht die erste Folge "Alte Väter - junge Kinder" nach. Shudi (24) und ihr Vater Hans-Dieter (88) fühlen sich sehr verbunden. Sie wächst mit einem Vater auf, der immer Zeit hat. Laura (19) schätzt die Ratschläge und die Lebenserfahrung ihres Vaters Willy (81), auch wenn er sie mit seinen Eigenheiten herausfordert."Ziemlich alte Freunde"In der zweiten Folge geht es um Freundschaften mit großem Altersunterschied. Miriams (36) Pferde brechen aus und landen auf Belindas (63) Weide. Ein Zufall und der Beginn einer besonderen Freundschaft. Auch Caroline (32) und Elisabeth (82) lernen sich zufällig kennen. Beide kennen das Gefühl von Einsamkeit in ihrem Leben. Es entwickelt sich eine innige Freundschaft, trotz unterschiedlicher Lebenswelten und trotz des großen Altersunterschieds.Die zweiteilige Reportage wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "37°" erreichen Sie Magda Huthmann, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de, und Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37gradleben) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5998805