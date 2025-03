Kann der Bitcoin den US-Dollar als Leitwährung ablösen? Professor Schnabl, Direktor des Think Tanks Flossbach am Storch Research Institute, hat eine steile These und verrät ein mögliches Risiko, das kaum beachtet wird. Der Bitcoin wird von vielen nicht mehr als Währung, sondern eher als ein Ersatz zu Gold wahrgenommen. Ähnlich sieht das auch Professor Schnabl, Direktor des Think Tanks Flossbach am Storch Research Institute. Im Interview auf dem BÖRSE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...