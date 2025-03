Regula, ein weltweit tätiger Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung, hält nun mehr als 15.000 Ausweisvorlagen in seiner Datenbank gespeichert der weltweit umfangreichsten dieser Art. Dank dieses bedeutenden Meilensteins können Unternehmen und Regierungsbehörden rund um die Welt die neuesten Ausweise auch die modernsten biometrischen Dokumente mit höchster Zuverlässigkeit überprüfen.

Die proprietäre Regula-Datenbank für Vorlagen von Identitätsdokumenten enthält detaillierte Beschreibungen der Sicherheitsmerkmale jedes Dokuments. Durch die Kombination mit den erweiterten Funktionen von Regula Document Reader SDK wird eine Online-Überprüfung von Ausweisdokumenten mit der gleichen Genauigkeit ermöglicht, die bisher nur vor Ort erreicht wurde. Mit Ausweisvorlagen aus 251 Ländern und Territorien und der Fähigkeit, 138 Landessprachen lesen, dient die Datenbank der Erkennung und ordnungsgemäßen Überprüfung von beliebigen Ausweisdokumenten aus allen Teilen der Welt, sogar der seltensten.

Globale Trends bei Identitätsdokumenten im Blick

Die jüngste Aktualisierung der Regula-Datenbank für Ausweisvorlagen zeigt den weltweiten Trend zu immer raffinierteren Ausweisdokumenten. Immer mehr Länder führen biometrische Pässe ein, die gegenwärtig als die sichersten gelten. Zu den jüngsten Ergänzungen von Regulas Datenbank zählen beispielsweise die ersten biometrischen Pässe, die von Indien, Sri Lanka und Guyana ausgestellt wurden.

Doch nicht nur das Format, auch die Sicherheitsmerkmale der Dokumente werden komplexer und anspruchsvoller. Zum einen stellen die Ausweisaussteller von Papiersubstraten auf Polycarbonat-Seiten um, die erheblich schwieriger zu fälschen sind. Vor diesem Hintergrund haben Staaten wie Benin, Burkina Faso, Chile und Dschibuti kürzlich neue Ausweise mit Datenseiten aus Polycarbonat eingeführt.

Ein weiteres verbessertes Sicherheitsmerkmal, das bei zahlreichen Ausweisdokumenten zum Einsatz kommt, ist das Multiple Laser Image (MLI). Ein MLI bettet zwei verschiedene Bilder in ein Dokument ein. In der Regel handelt es sich dabei um das Foto des Passinhabers und dessen persönliche Daten. Spezielle Linsen, die über den Bildern platziert sind, können durch Neigen des Dokuments jedes Bild gut sichtbar machen. Auf illegale Weise sind MLIs nur schwer zu duplizieren und tragen maßgeblich zu einem wirksamen Dokumentenschutz bei. Unter den Identitätsnachweisen, die beim letzten Update zur Regula-Datenbank für Ausweisvorlagen hinzugefügt wurden, haben der US-amerikanische Führerschein aus Wisconsin sowie die Personalausweise von Jamaika, San Marino und Jemen diese Sicherheitsmerkmale.

"Die zunehmende Komplexität von Ausweisdokumenten ist eine erhebliche Herausforderung für die Verfahren zur Überprüfung von Ausweisen. Unternehmen und Behörden müssen in der Lage sein, alle Sicherheitsmerkmale von Dokumenten korrekt zu überprüfen, um keine Fälschungen oder Versuche von Identitätsbetrug zu übersehen. Darüber hinaus müssen sie mehrere Ausweisversionen desselben Landes gleichzeitig bearbeiten können, da neben den neuen Formaten auch viele ältere Dokumente im Umlauf sind. Indem wir mit den fortschreitenden Sicherheitsmerkmalen und Dokumentenstandards Schritt halten, unterstützen wir die Optimierung von Arbeitsabläufen bei der Identitätsprüfung, mindern Betrugsrisiken und wahren die Einhaltung globaler Vorschriften", so Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Zu den neuen Ausweisen, die der Regula-Datenbank hinzugefügt wurden, um die Zahl von 15.000 Vorlagen zu erreichen, gehören die Identitätsnachweise folgender Länder, die in den Jahren 2024 bis 2025 ausgestellt wurden:

Reisepässe:

Aserbaidschan

Benin

Burkina Faso

Burundi

Chile

Dschibuti

Deutschland

Guyana

Indien

Kosovo

Malawi

Myanmar

Niederlande

Rumänien

St. Kitts und Nevis

Slowakei

Sri Lanka

Tadschikistan

Identitätsnachweise:

Argentinien

Bosnien-Herzegowina

Chile

Guatemala

Jamaika

Kasachstan

Kosovo

Niederlande

Nigeria

Norwegen

Philippinen

Puerto Rico

San Marino

Slowakei

Somalia

Sri Lanka

Vietnam

Jemen

Führerscheine:

Aserbaidschan

Dänemark

Honduras

Iran

Kosovo

Mongolei

Puerto Rico

Slowakei

Schweden

Venezuela

Bolivien

US-Bundesstaaten: Michigan, Mississippi, New Hampshire, North Carolina, Tennessee, Wisconsin

Eine vollständige Liste der von den Softwarelösungen von Regula unterstützten Dokumente finden Sie auf der offiziellen Website von Regula.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

