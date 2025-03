Berlin - Der Vorsitzende der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion, Pascal Reddig (CDU), hat die geplante Ausweitung der Mütterrente infrage gestellt. "Ich halte die Mütterrente für falsch", sagte Reddig dem Podcast "Berlin Playbook" (Mittwoch) des Politico. "Nicht, weil ich das niemandem gönne, sondern weil es das falsche Signal an die junge Generation ist."Reddig warnt davor, die Interessen der jüngeren Generation in der Rentenpolitik zu vernachlässigen. "Wir müssen jetzt vor allem dafür sorgen, dass der Nachhaltigkeitsfaktor nicht abgeschafft wird", sagte der Bundestagsabgeordnete.Zudem müsse darüber gesprochen werden, wie es ab 2031 mit dem Renteneintrittsalter weitergehe. Reddig sprach sich dafür aus, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln. "Es braucht ein klares Signal an die junge Generation. Sonst haben wir wieder vier verlorene Jahre mit Blick auf die Rentenpolitik."