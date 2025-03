Der japanische Yen zieht am Mittwoch einige Verkäufer an, obwohl der Abwärtstrend begrenzt zu sein scheint - Die divergierenden Erwartungen von BoJ und Fed sollten USD/JPY inmitten einer gedämpften USD-Preisentwicklung begrenzen - Händler könnten auch entscheiden, auf den Tokyo CPI und den US PCE-Preisindex zu warten, die am Freitag fällig sind - ...

