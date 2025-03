USD/IDR kehrt einen intraday Rückgang um und wird durch eine Kombination von Faktoren gestützt - Die Marktreaktion auf die BI-Intervention am Dienstag stellt sich als kurzlebig heraus - Politische Instabilität in Indonesien und ein moderater USD-Anstieg unterstützen die Kassapreise. - Das Paar USD/IDR zieht während der asiatischen Sitzung am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...