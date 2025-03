DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts - Tokio und Seoul fester

DOW JONES--Zur Wochenmitte dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen. In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent auf 38.213 Punkte. Aussagen des Präsidenten der Bank of Japan vor einem Ausschuss des japanischen Parlaments belasteten nur vorübergehend etwas. BoJ-Chef Kazuo Ueda hatte weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt für den Fall, dass die Inflation der Lebensmittelpreise zu einem breiteren und stärkeren Preisauftrieb führt. Damit stimmte er nach Ansicht von Beobachtern den Markt auf eine weitere Zinserhöhung ein. Die Landeswährung Yen zeigt sich davon aber unbeeindruckt und gibt nach, nachdem sie am Vortag etwas zugelegt hatte.

Gesucht sind in Tokio Nintendo. Sie verbessern sich um 5,4 Prozent. Anleger setzen hier auf den Erfolg der neuen Spielekonsole Switch 2, die Nintendo in der kommenden Woche vorstellen will.

Kaum verändert zeigt sich derweil die Börse in Schanghai. In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index nach den kräftigen Verluste vom Vortag um 0,2 Prozent nach oben.

In Seoul gewinnt der Kospi 1,2 Prozent. Hyundai Motor (+1,8%) und Kia (+1,2%) profitieren erneut von geplanten Investitionen in den USA, mit denen Strafzölle vermieden werden sollen. LG (+2,8%) dürfte dem Beispiel der Autobauer folgen und einen Teil der Produktion von Mexiko in die USA verlagern, meint KB Securities und verweist darauf, dass der Hersteller von Elektrogeräten seine Produktionslinien in einem Werk in Tennessee erweitert und angepasst hat.

Günstige Inflationsdaten gaben dem australischen Aktienmarkt Auftrieb. Der S&P/ASX-200 gewann 0,7 Prozent, gestützt von der Hoffnung, dass die Reserve Bank of Australia im Mai die Zinsen senken werde. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Februar im Vergleich zum Januar abgeschwächt. Die Aktienkurse profitierten überdies davon, dass die australische Regierung bei der Vorstellung ihres Haushaltsplans Steuersenkungen ankündigte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.999,00 +0,7% -2,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.213,14 +1,1% -5,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.646,20 +1,2% +10,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.369,77 -0,0% +0,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.391,93 +0,2% +19,2% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.954,53 +0,5% +3,7% 10:00 SET50 (Bangkok) 760,47 +0,7% -16,3% 10:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,0786 -0,0 1,0789 1,0789 +4,4% EUR/JPY 162,39 0,4 161,77 162,60 -0,0% EUR/GBP 0,8339 0,0 0,8335 0,8358 +1,1% GBP/USD 1,2935 -0,1 1,2943 1,2909 +3,2% USD/JPY 150,55 0,4 149,95 150,70 -4,2% USD/KRW 1.466,13 0,2 1.463,10 1.469,50 -0,6% USD/CNY 7,1832 -0,0 7,1836 7,1820 -0,4% USD/CNH 7,2730 0,1 7,2661 7,2692 -0,9% USD/HKD 7,7745 -0,0 7,7750 7,7748 +0,1% AUD/USD 0,6315 0,2 0,6303 0,6283 +1,5% NZD/USD 0,5750 0,3 0,5732 0,5717 +2,3% BTC/USD 87.398,80 -0,2 87.530,35 86.376,50 -6,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,13 69,00 +0,2% +0,13 +24,2% Brent/ICE 73,20 73,17 +0,0% +0,03 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3018,605 3021,3885 -0,1% -2,78 +14,7% Silber 31,12 31,27 -0,5% -0,15 +9,4% Platin 905,52 908,8 -0,4% -3,28 +3,1% Kupfer 5,256 5,2105 +0,9% +0,05 +29,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

