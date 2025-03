Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, March 26

26 March 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 20 December 2024 (the Extended Programme) it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through HSBC Bank PLC:

Date of purchase: 25 March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 25,711 Highest price paid per share (pence per share): 573p Lowest price paid per share (pence per share): 564p Volume weighted average price paid per share (pence per share) 569.2077p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 180,139,681 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by HSBC Bank PLC on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,336,732 Ordinary Shares. In addition to the 8,979,759 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme which commenced in March 2024 and concluded in January 2025, the Company has purchased a total of 11,316,491 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: HSBC Bank PLC

Intermediary code: HBEU

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased Transaction price (per share) Time of transaction Transaction reference Venue 89 567 08:01:03.29 R5MTNXKEYD XLON 1 566 08:03:13.30 032510930001174 AQXE 9 566 08:06:33.56 R5MTNXKFGE XLON 25 566 08:11:08.03 010000709 BATE 17 566 08:11:08.04 01000070A BATE 25 566 08:11:08.04 E0MT7sU1oHbb TRQX 18 566 08:11:08.05 E0MT7sU1oHbd TRQX 11 566 08:11:08.05 R5MTNXKFUR XLON 3 566 08:11:08.05 R5MTNXKFUS XLON 19 566 08:11:08.06 R5MTNXKFUS XLON 29 566 08:11:08.06 032510930002322 AQXE 18 566 08:11:08.06 032510930002323 AQXE 92 565 08:15:35.62 R5MTNXKF31 XLON 89 565 08:15:35.63 R5MTNXKF32 XLON 3 565 08:15:35.65 E0MT7sU1oqvF TRQX 2 565 08:15:35.65 R5MTNXKF33 XLON 23 564 08:15:35.85 0100007QP BATE 20 564 08:15:35.86 0100007QQ BATE 25 564 08:15:35.86 110000CPK CHIX 20 564 08:15:35.86 110000CPL CHIX 14 564 08:15:35.87 R5MTNXKF34 XLON 16 564 08:15:35.87 E0MT7sU1oqxV TRQX 20 564 08:15:35.87 E0MT7sU1oqxX TRQX 23 564 08:15:35.88 R5MTNXKF35 XLON 9 564 08:15:35.88 032510930002854 AQXE 10 564 08:15:35.88 032510930002855 AQXE 3 564 08:16:40.41 032510930003008 AQXE 41 567 08:16:43.39 R5MTNXKF8T XLON 47 567 08:16:43.39 R5MTNXKF8T XLON 64 566 08:19:12.88 E0MT7sU1pLRJ TRQX 56 566 08:19:12.88 E0MT7sU1pLRL TRQX 28 566 08:19:12.89 R5MTNXKFDM XLON 34 566 08:19:12.89 R5MTNXKFDN XLON 24 565 08:22:56.81 110000EKT CHIX 28 565 08:22:56.81 110000EKU CHIX 13 565 08:22:56.82 R5MTNXLGIO XLON 28 565 08:22:56.82 E0MT7sU1plsX TRQX 25 565 08:22:56.82 E0MT7sU1plsZ TRQX 7 565 08:22:56.83 R5MTNXLGIP XLON 10 565 08:30:02.68 110000GB9 CHIX 12 565 08:30:02.68 E0MT7sU1qUwz TRQX 12 565 08:30:02.68 E0MT7sU1qUx1 TRQX 11 565 08:30:09.04 032510930004368 AQXE 10 565 08:30:09.04 032510930004369 AQXE 94 565 08:30:09.72 R5MTNXLGSZ XLON 89 565 08:30:09.73 R5MTNXLGS0 XLON 90 565 08:30:09.74 E0MT7sU1qWNS TRQX 17 565 08:30:09.76 R5MTNXLGS1 XLON 71 565 08:30:09.77 R5MTNXLGS1 XLON 42 565 08:30:09.77 110000GD5 CHIX 51 565 08:30:09.77 110000GD5 CHIX 91 567 08:44:42.13 R5MTNXLHRH XLON 9 567 08:44:42.14 R5MTNXLHRI XLON 3 567 09:03:22.88 R5MTNXLINJ XLON 86 567 09:03:22.89 R5MTNXLINJ XLON 3 567 09:03:22.89 E0MT7sU1tHqF TRQX 28 567 09:03:22.89 R5MTNXLINL XLON 15 566 09:08:02.00 R5MTNXLIUL XLON 17 566 09:08:02.00 R5MTNXLIUM XLON 27 566 09:08:02.01 E0MT7sU1te5O TRQX 11 566 09:08:02.01 E0MT7sU1te5Q TRQX 3 566 09:08:02.01 010000FDP BATE 26 566 09:08:02.02 010000FDP BATE 11 566 09:08:02.02 E0MT7sU1te5Q TRQX 19 566 09:08:02.02 010000FDR BATE 3 566 09:08:02.03 110000O98 CHIX 11 566 09:08:02.03 010000FDR BATE 2 566 09:08:02.03 110000O98 CHIX 3 566 09:08:02.04 110000O98 CHIX 1 566 09:08:02.04 110000O98 CHIX 9 566 09:14:09.78 110000PAB CHIX 10 566 09:14:09.78 E0MT7sU1u7V0 TRQX 10 566 09:14:09.78 E0MT7sU1u7V2 TRQX 85 566 09:14:09.82 R5MTNXLI2U XLON 93 566 09:14:09.83 R5MTNXLI2V XLON 89 566 09:14:09.84 R5MTNXLI2W XLON 14 566 09:14:09.86 R5MTNXLI2X XLON 77 566 09:14:09.86 R5MTNXLI2X XLON 87 566 09:14:09.87 R5MTNXLI2Z XLON 88 566 09:14:09.88 R5MTNXLI20 XLON 92 566 09:14:09.89 R5MTNXLI21 XLON 10 566 09:14:09.91 R5MTNXLI22 XLON 79 566 09:14:09.91 R5MTNXLI22 XLON 92 566 09:14:09.94 R5MTNXLI24 XLON 92 566 09:14:09.95 R5MTNXLI25 XLON 88 566 09:14:09.96 R5MTNXLI26 XLON 2 566 09:14:09.98 R5MTNXLI27 XLON 86 566 09:14:09.98 R5MTNXLI27 XLON 12 566 09:14:09.99 R5MTNXLI29 XLON 73 566 09:14:09.99 R5MTNXLI29 XLON 89 566 09:14:10.01 R5MTNXLI2B XLON 35 566 09:14:10.03 R5MTNXLI2C XLON 53 566 09:14:10.03 R5MTNXLI2C XLON 37 566 09:14:10.04 110000PAC CHIX 28 566 09:14:10.04 110000PAC CHIX 25 566 09:14:10.05 110000PAC CHIX 20 565 09:14:33.88 010000G95 BATE 23 565 09:14:33.88 010000G96 BATE 17 565 09:14:33.88 110000PB1 CHIX 12 565 09:14:33.89 R5MTNXLI3P XLON 18 565 09:14:33.89 E0MT7sU1u8wj TRQX 16 565 09:14:33.89 110000PB2 CHIX 17 565 09:14:33.90 E0MT7sU1u8wl TRQX 12 565 09:14:33.90 R5MTNXLI3Q XLON 22 565 09:14:33.90 032510930008588 AQXE 18 565 09:14:33.91 032510930008589 AQXE 24 565 09:16:46.07 110000POM CHIX 16 565 09:18:40.10 110000Q1R CHIX 19 565 09:18:40.11 110000Q1S CHIX 13 565 09:18:40.11 R5MTNXLI7Z XLON 14 565 09:18:40.11 R5MTNXLI71 XLON 13 565 09:18:40.12 E0MT7sU1uSdt TRQX 17 565 09:18:40.12 E0MT7sU1uSdv TRQX 2 565 09:18:40.12 010000GU6 BATE 10 565 09:21:26.79 010000H6E BATE 11 565 09:21:26.79 110000QII CHIX 10 565 09:21:26.79 R5MTNXLIBP XLON 10 565 09:21:26.80 110000QIJ CHIX 7 565 09:25:13.47 032510930009418 AQXE 5 565 09:39:08.70 032510930009418 AQXE 13 565 09:39:08.71 032510930010439 AQXE 86 566 09:39:08.72 R5MTNXLJD9 XLON 4 566 09:39:08.73 R5MTNXLJD9 XLON 56 568 09:48:02.41 E0MT7sU1wlYB TRQX 34 568 09:48:02.41 E0MT7sU1wlYB TRQX 75 568 09:48:02.41 E0MT7sU1wlYX TRQX 5 568 09:48:02.42 E0MT7sU1wlYX TRQX 7 568 09:48:02.42 E0MT7sU1wlYX TRQX 14 568 09:48:02.43 E0MT7sU1wlYl TRQX 50 568 09:49:21.50 110000VFN CHIX 40 568 09:49:21.51 R5MTNXLK0H XLON 1 568 09:49:21.51 R5MTNXLK0H XLON 86 568 09:49:21.52 R5MTNXLK0J XLON 36 568 09:49:34.37 110000VGC CHIX 34 568 09:49:34.37 110000VGD CHIX 24 568 09:49:34.37 R5MTNXLK1J XLON 34 568 09:49:34.38 E0MT7sU1ws1e TRQX 32 568 09:49:34.38 E0MT7sU1ws1g TRQX 25 568 09:49:34.39 R5MTNXLK1K XLON 30 568 09:55:31.36 110000WLV CHIX 30 568 09:55:31.37 110000WLW CHIX 28 568 09:55:31.37 E0MT7sU1xEnV TRQX 28 568 09:55:31.37 R5MTNXLKD0 XLON 28 568 09:55:31.38 E0MT7sU1xEnX TRQX 28 568 09:55:31.38 R5MTNXLKD1 XLON 92 568 09:55:31.42 R5MTNXLKD7 XLON 94 568 09:55:31.43 R5MTNXLKD8 XLON 33 568 09:56:08.74 110000WRU CHIX 33 568 09:56:08.74 110000WRV CHIX 30 568 09:56:08.74 E0MT7sU1xHZB TRQX 26 568 09:56:08.75 R5MTNXLLH3 XLON 31 568 09:56:08.75 E0MT7sU1xHZD TRQX 28 568 09:56:08.75 R5MTNXLLH4 XLON 89 568 09:56:08.79 R5MTNXLLH9 XLON 89 568 09:56:08.80 R5MTNXLLHA XLON 90 568 09:56:08.82 R5MTNXLLHB XLON 94 568 10:04:25.77 110000Y4K CHIX 86 568 10:04:25.78 110000Y4L CHIX 17 568 10:04:25.79 110000Y4M CHIX 71 568 10:04:25.80 110000Y4M CHIX 15 567 10:11:22.41 110000ZBF CHIX 16 567 10:11:22.41 110000ZBG CHIX 23 567 10:11:22.42 010000NNP BATE 15 567 10:11:22.42 R5MTNXLL82 XLON 18 567 10:11:22.43 E0MT7sU1yGMs TRQX 24 567 10:11:22.43 010000NNQ BATE 18 567 10:11:22.43 E0MT7sU1yGMu TRQX 16 567 10:11:22.44 R5MTNXLL83 XLON 18 567 10:11:22.44 032510930012627 AQXE 19 567 10:11:22.44 032510930012628 AQXE 88 567 10:11:22.52 R5MTNXLL87 XLON 84 567 10:11:22.52 R5MTNXLL88 XLON 5 567 10:11:22.52 R5MTNXLL88 XLON 89 567 10:11:22.53 R5MTNXLL8A XLON 87 567 10:11:22.53 R5MTNXLL8B XLON 88 567 10:11:22.53 R5MTNXLL8C XLON 92 567 10:11:22.54 R5MTNXLL8D XLON 20 566 10:11:40.58 110000ZDG CHIX 19 566 10:11:40.58 110000ZDH CHIX 17 566 10:11:40.58 010000NQ2 BATE 14 566 10:11:40.59 R5MTNXLL9Z XLON 18 566 10:11:40.59 E0MT7sU1yHQn TRQX 19 566 10:11:40.59 010000NQ3 BATE 19 566 10:11:40.59 E0MT7sU1yHQp TRQX 15 566 10:11:40.60 R5MTNXLL90 XLON 18 566 10:11:40.72 032510930012642 AQXE 17 566 10:11:40.72 032510930012643 AQXE 4 566 10:12:09.98 010000NT9 BATE 86 568 10:41:02.24 E0MT7sU20Ax8 TRQX 88 568 10:41:02.25 R5MTNXLMBU XLON 87 568 10:41:02.27 010000RO0 BATE 89 568 10:41:02.28 E0MT7sU20AxS TRQX 22 568 10:41:02.29 R5MTNXLMBV XLON 62 568 10:41:02.29 R5MTNXLMBV XLON 5 568 10:41:02.30 010000RO1 BATE 33 570 11:04:51.41 010000UUA BATE 93 570 11:04:51.66 010000UUB BATE 89 570 11:04:51.67 010000UUC BATE 40 570 11:04:51.68 010000UUD BATE 128 570 11:14:02.04 R5MTNXLOVN XLON 130 570 11:14:02.05 R5MTNXLOVO XLON 131 570 11:14:02.07 R5MTNXLOVP XLON 129 570 11:14:02.08 R5MTNXLOVQ XLON 132 570 11:14:02.09 R5MTNXLOVR XLON 128 570 11:14:02.11 R5MTNXLOVS XLON 112 570 11:14:02.12 110001AAE CHIX 23 570 11:14:02.32 E0MT7sU22J8o TRQX 62 570 11:14:02.36 R5MTNXLOVT XLON 65 570 11:14:02.36 R5MTNXLOVT XLON 113 570 11:14:02.37 R5MTNXLOVV XLON 18 570 11:14:02.37 010000W7H BATE 78 571 11:26:09.60 R5MTNXLO81 XLON 10 571 11:26:09.60 R5MTNXLO81 XLON 70 571 11:26:09.61 R5MTNXLO83 XLON 22 571 11:26:09.61 R5MTNXLO83 XLON 58 571 11:26:09.63 R5MTNXLO85 XLON 89 571 11:29:32.07 R5MTNXLOBI XLON 61 571 11:29:32.08 R5MTNXLOBJ XLON 10 572 11:46:57.81 E0MT7sU249ep TRQX 70 572 11:46:57.81 E0MT7sU249ep TRQX 12 572 11:46:57.81 E0MT7sU249ep TRQX 88 572 11:46:57.82 E0MT7sU249ev TRQX 85 572 11:46:57.83 E0MT7sU249f0 TRQX 20 572 11:46:57.85 E0MT7sU249f2 TRQX 21 572 11:46:57.85 E0MT7sU249f2 TRQX 21 572 11:46:57.85 E0MT7sU249f2 TRQX 21 572 11:47:48.66 E0MT7sU24CIb TRQX 67 572 11:47:48.67 E0MT7sU24CIb TRQX 91 572 11:47:48.68 E0MT7sU24CIf TRQX 86 572 11:47:48.69 E0MT7sU24CIo TRQX 89 572 11:47:48.71 E0MT7sU24CIt TRQX 7 572 11:47:48.72 E0MT7sU24CIw TRQX 21 572 11:47:48.72 E0MT7sU24CIw TRQX 25 572 11:47:48.73 E0MT7sU24CIw TRQX 24 572 11:48:00.04 E0MT7sU24Cq4 TRQX 23 572 11:48:00.04 E0MT7sU24Cq4 TRQX 38 572 11:48:00.05 E0MT7sU24Cq4 TRQX 93 572 11:48:00.08 E0MT7sU24CqF TRQX 85 572 11:48:00.09 E0MT7sU24CqN TRQX 12 572 11:48:00.10 E0MT7sU24Cqb TRQX 23 572 11:48:00.11 E0MT7sU24Cqb TRQX 22 572 11:48:00.11 E0MT7sU24Cqb TRQX 23 572 11:49:03.69 E0MT7sU24GGE TRQX 23 572 11:49:03.69 E0MT7sU24GGE TRQX 25 572 11:49:03.81 E0MT7sU24GGU TRQX 26 572 11:49:03.82 E0MT7sU24GGU TRQX 23 572 11:50:18.70 E0MT7sU24KDp TRQX 26 572 11:50:18.71 E0MT7sU24KDp TRQX 23 572 11:50:33.70 E0MT7sU24Ky9 TRQX 24 572 11:50:33.70 E0MT7sU24Ky9 TRQX 23 572 11:51:48.72 E0MT7sU24P11 TRQX 23 572 11:51:48.72 E0MT7sU24P11 TRQX 25 572 11:52:00.03 E0MT7sU24Pi8 TRQX 21 572 11:52:00.03 E0MT7sU24Pi8 TRQX 26 572 11:52:00.13 E0MT7sU24Pim TRQX 21 572 11:52:00.14 E0MT7sU24Pim TRQX 24 572 11:52:03.72 E0MT7sU24PyN TRQX 24 572 11:52:03.73 E0MT7sU24PyN TRQX 23 572 11:52:18.72 E0MT7sU24RLa TRQX 26 572 11:52:18.73 E0MT7sU24RLa TRQX 22 572 11:53:33.73 E0MT7sU24VTn TRQX 23 572 11:53:33.73 E0MT7sU24VTn TRQX 26 572 11:53:48.73 E0MT7sU24WCl TRQX 25 572 11:53:48.74 E0MT7sU24WCl TRQX 21 572 11:54:00.03 E0MT7sU24Wja TRQX 22 572 11:54:00.03 E0MT7sU24Wja TRQX 25 572 11:54:00.08 E0MT7sU24Wjz TRQX 25 572 11:54:00.08 E0MT7sU24Wjz TRQX 24 572 11:55:18.75 E0MT7sU24aRl TRQX 25 572 11:55:18.76 E0MT7sU24aRl TRQX 21 572 11:55:33.75 E0MT7sU24b60 TRQX 25 572 11:55:33.76 E0MT7sU24b60 TRQX 25 572 11:56:39.78 E0MT7sU24eWZ TRQX 23 572 11:56:39.79 E0MT7sU24eWZ TRQX 22 572 11:56:40.07 E0MT7sU24eXK TRQX 25 572 11:56:40.08 E0MT7sU24eXK TRQX 26 572 11:58:03.78 E0MT7sU24jA6 TRQX 23 572 11:58:03.78 E0MT7sU24jA6 TRQX 62 573 12:00:00.64 0100011MD BATE 23 573 12:00:00.64 0100011MD BATE 35 573 12:00:00.69 0100011MM BATE 86 573 12:03:18.83 R5MTNXLQNU XLON 88 573 12:03:18.86 R5MTNXLQNV XLON 86 573 12:03:18.87 R5MTNXLQNW XLON 85 573 12:03:18.89 R5MTNXLQNX XLON 87 573 12:03:18.90 R5MTNXLQNY XLON 90 573 12:03:18.99 R5MTNXLQNZ XLON 88 573 12:03:19.00 R5MTNXLQN0 XLON 91 573 12:03:19.00 R5MTNXLQN1 XLON 89 573 12:03:19.01 R5MTNXLQN2 XLON 92 573 12:03:19.01 R5MTNXLQN3 XLON 70 573 12:03:19.01 R5MTNXLQN4 XLON 15 573 12:03:19.02 R5MTNXLQN4 XLON 88 573 12:03:19.02 R5MTNXLQN6 XLON 24 572 12:07:40.77 110001IMS CHIX 14 572 12:07:40.77 0100012RH BATE 23 572 12:07:40.78 110001IMT CHIX 19 572 12:07:40.78 E0MT7sU25HNk TRQX 15 572 12:07:40.79 R5MTNXLQY7 XLON 15 572 12:07:40.79 0100012RI BATE 21 572 12:07:40.79 E0MT7sU25HNm TRQX 17 572 12:07:40.80 R5MTNXLQY8 XLON 15 572 12:07:40.80 032510930022936 AQXE 16 572 12:07:40.80 032510930022937 AQXE 66 571 12:15:38.44 R5MTNXLQ9X XLON 20 571 12:15:38.44 R5MTNXLQ9X XLON 88 571 12:15:38.45 R5MTNXLQ9Z XLON 85 571 12:15:38.47 R5MTNXLQ90 XLON 27 571 12:15:38.48 R5MTNXLQ91 XLON 63 571 12:15:38.49 R5MTNXLQ91 XLON 1 570 12:15:50.92 110001JPQ CHIX 1 570 12:16:00.92 110001JPQ CHIX 10 570 12:16:20.92 R5MTNXLQAZ XLON 19 570 12:20:12.34 E0MT7sU25vlT TRQX 19 570 12:20:12.35 110001KL9 CHIX 22 570 12:20:12.35 01000149V BATE 20 570 12:20:12.36 110001KLA CHIX 17 570 12:20:12.36 E0MT7sU25vlV TRQX 11 570 12:20:12.36 R5MTNXLRVU XLON 16 570 12:20:12.37 01000149W BATE 10 570 12:20:12.37 R5MTNXLRVY XLON 19 570 12:20:12.38 032510930024132 AQXE 16 570 12:20:12.38 032510930024133 AQXE 16 570 12:25:41.61 032510930024682 AQXE 9 570 12:25:41.62 032510930024683 AQXE 18 570 12:35:01.04 01000164Q BATE 14 570 12:35:01.04 01000164R BATE 20 570 12:35:01.05 110001MR1 CHIX 18 570 12:35:01.05 E0MT7sU26mG3 TRQX 17 570 12:35:01.05 R5MTNXLS12 XLON 14 570 12:35:01.06 110001MR2 CHIX 14 570 12:35:01.06 E0MT7sU26mG5 TRQX 14 570 12:35:01.06 R5MTNXLS13 XLON 9 570 12:35:01.07 032510930024683 AQXE 13 570 12:35:01.07 032510930025853 AQXE 2 570 12:35:01.07 032510930025853 AQXE 1 570 12:35:01.43 032510930025853 AQXE 19 569 12:35:02.53 01000164X BATE 19 569 12:35:02.54 01000164Y BATE 22 569 12:35:02.54 110001MRA CHIX 19 569 12:35:02.54 110001MRB CHIX 19 569 12:35:02.55 E0MT7sU26mLv TRQX 19 569 12:35:02.55 E0MT7sU26mLx TRQX 10 569 12:35:02.55 R5MTNXLS1B XLON 11 569 12:35:02.56 R5MTNXLS1C XLON 19 569 12:35:02.56 032510930025856 AQXE 24 569 12:35:02.57 032510930025857 AQXE 86 570 12:35:02.58 032510930025858 AQXE 87 570 12:35:02.64 032510930025859 AQXE 89 570 12:35:02.65 032510930025860 AQXE 32 570 12:35:02.66 01000164Z BATE 37 570 12:35:02.66 01000164Z BATE 15 570 12:35:02.67 01000164Z BATE 21 570 12:35:02.69 032510930025861 AQXE 20 570 12:35:02.69 032510930025861 AQXE 14 569 12:35:04.08 010001657 BATE 14 569 12:35:04.08 010001658 BATE 15 569 12:35:04.08 110001MRL CHIX 24 569 12:35:04.09 R5MTNXLS2H XLON 15 569 12:35:04.09 110001MRM CHIX 26 569 12:35:04.09 R5MTNXLS2I XLON 28 569 12:35:04.10 E0MT7sU26mSq TRQX 21 569 12:35:04.10 E0MT7sU26mSs TRQX 12 569 12:35:04.10 032510930025865 AQXE 12 569 12:35:04.11 032510930025866 AQXE 42 571 12:46:24.67 110001OKE CHIX 44 571 12:46:24.67 110001OKE CHIX 71 571 12:46:24.69 E0MT7sU27Nb3 TRQX 22 570 12:46:53.56 0100017Q6 BATE 22 570 12:46:53.57 0100017Q7 BATE 20 571 12:46:53.58 110001ONI CHIX 70 571 12:46:53.58 110001ONI CHIX 91 571 12:46:53.59 110001ONK CHIX 73 571 12:46:53.60 R5MTNXLT5S XLON 18 571 12:46:53.60 R5MTNXLT5S XLON 89 571 12:53:34.34 0100018K4 BATE 1 570 12:54:25.77 110001PZ2 CHIX 14 570 12:54:25.77 110001PZ2 CHIX 13 570 12:54:25.77 0100018PI BATE 12 570 12:54:25.78 0100018PJ BATE 14 570 12:54:25.78 110001PZ4 CHIX 12 570 12:54:25.78 R5MTNXLUGA XLON 12 570 12:54:25.79 E0MT7sU27oKH TRQX 12 570 12:54:25.79 E0MT7sU27oKJ TRQX 12 570 12:54:25.80 R5MTNXLUGB XLON 12 570 12:54:28.75 032510930028047 AQXE 9 570 12:54:28.75 032510930028048 AQXE 3 570 12:54:58.87 0100018SV BATE 18 570 12:57:54.20 E0MT7sU27zT3 TRQX 16 570 12:57:54.21 032510930028337 AQXE 18 570 12:57:54.21 032510930028338 AQXE 10 570 13:05:49.55 R5MTNXLU47 XLON 10 570 13:05:49.56 E0MT7sU28MWd TRQX 4 570 13:05:49.56 E0MT7sU28MWf TRQX 17 570 13:05:49.56 R5MTNXLU48 XLON 10 570 13:13:02.01 R5MTNXLUFP XLON 11 570 13:13:02.02 E0MT7sU28k7w TRQX 3 570 13:13:02.02 E0MT7sU28k7y TRQX 3 570 13:14:28.91 110001TBJ CHIX 1 570 13:15:54.00 110001TBJ CHIX 1 570 13:31:40.37 032510930032282 AQXE 4 570 13:43:36.69 110001TBJ CHIX 12 570 13:43:41.75 010001HR4 BATE 11 570 13:43:41.76 010001HR5 BATE 2 570 13:43:41.76 110001TBJ CHIX 10 570 13:43:41.76 E0MT7sU2B4fW TRQX 9 570 13:43:41.77 E0MT7sU2B4fY TRQX 8 570 13:43:41.77 032510930032282 AQXE 28 570 13:49:49.57 E0MT7sU2Bf4D TRQX 39 570 13:49:49.57 E0MT7sU2Bf4D TRQX 24 570 13:49:49.58 E0MT7sU2Bf4D TRQX 85 570 13:49:49.59 E0MT7sU2Bf4N TRQX 5 570 13:49:49.59 E0MT7sU2Bf4N TRQX 85 570 13:49:49.61 E0MT7sU2Bf4c TRQX 92 570 13:49:49.62 010001JGW BATE 88 570 13:49:49.64 E0MT7sU2Bf4k TRQX 6 570 13:49:49.65 R5MTNXLYFW XLON 19 570 13:49:49.65 R5MTNXLYFW XLON 21 570 13:49:49.66 R5MTNXLYFW XLON 45 570 13:49:49.66 R5MTNXLYFW XLON 88 570 13:49:49.66 010001JGZ BATE 16 570 13:49:49.68 110002468 CHIX 26 570 13:49:49.68 110002468 CHIX 28 570 13:49:49.69 110002468 CHIX 21 570 13:49:49.69 110002468 CHIX 91 570 13:49:49.70 E0MT7sU2Bf5O TRQX 87 570 13:49:49.71 R5MTNXLYF0 XLON 86 570 13:49:49.72 11000246C CHIX 67 570 13:49:52.40 R5MTNXLYF2 XLON 17 570 13:49:52.40 R5MTNXLYF2 XLON 88 570 13:49:52.41 R5MTNXLYF4 XLON 88 570 13:49:52.41 R5MTNXLYF5 XLON 87 570 13:49:52.41 R5MTNXLYF6 XLON 26 570 13:49:52.42 R5MTNXLYF7 XLON 23 570 13:49:52.42 010001JHV BATE 39 570 13:49:52.42 010001JHV BATE 80 570 13:49:52.43 010001JHX BATE 12 570 13:49:52.43 010001JHX BATE 3 569 13:49:55.26 11000247W CHIX 19 569 13:49:55.26 010001JJ4 BATE 19 569 13:49:55.26 010001JJ5 BATE 14 569 13:49:55.27 11000247W CHIX 17 569 13:49:55.27 11000247Y CHIX 16 569 13:49:55.27 E0MT7sU2BfdB TRQX 16 569 13:49:55.28 R5MTNXLYFE XLON 17 569 13:49:55.28 E0MT7sU2BfdD TRQX 16 569 13:49:55.28 R5MTNXLYFF XLON 17 569 13:49:55.29 032510930034910 AQXE 17 569 13:49:55.29 032510930034911 AQXE 89 570 13:49:55.29 010001JJ6 BATE 81 570 13:49:55.33 E0MT7sU2BfdV TRQX 8 570 13:49:55.34 E0MT7sU2BfdV TRQX 3 570 13:49:55.36 032510930034912 AQXE 14 570 13:49:55.36 032510930034912 AQXE 14 570 13:49:55.37 032510930034912 AQXE 59 570 13:49:55.37 032510930034912 AQXE 89 570 13:49:55.37 E0MT7sU2Bfdc TRQX 87 570 13:49:55.38 E0MT7sU2Bfdm TRQX 91 570 13:49:55.39 E0MT7sU2Bfds TRQX 88 570 13:49:55.60 010001JJA BATE 90 570 13:49:55.62 E0MT7sU2Bfey TRQX 49 570 13:49:55.63 11000247Z CHIX 11 570 13:49:55.64 11000247Z CHIX 1 570 13:49:55.64 11000247Z CHIX 31 570 13:49:55.65 11000247Z CHIX 32 570 13:49:55.65 E0MT7sU2BffJ TRQX 22 570 13:49:55.66 E0MT7sU2BffJ TRQX 26 570 13:49:55.66 E0MT7sU2BffJ TRQX 9 570 13:49:55.67 110002483 CHIX 2 570 13:49:55.67 110002483 CHIX 38 570 13:49:55.67 110002485 CHIX 13 570 13:49:55.68 110002485 CHIX 21 570 13:49:55.68 E0MT7sU2BffS TRQX 13 570 13:49:55.68 E0MT7sU2BffS TRQX 22 570 13:49:55.70 032510930034916 AQXE 20 570 13:49:55.70 032510930034916 AQXE 34 570 13:49:55.71 110002487 CHIX 34 570 13:49:55.71 110002488 CHIX 6 570 13:49:55.71 110002489 CHIX 3 570 13:49:55.72 110002489 CHIX 23 570 13:49:55.72 032510930034918 AQXE 37 570 13:49:55.72 11000248B CHIX 22 570 13:49:55.73 032510930034918 AQXE 10 570 13:49:55.73 E0MT7sU2Bffc TRQX 23 570 13:49:55.74 E0MT7sU2Bffc TRQX 14 570 13:49:55.74 032510930034920 AQXE 5 570 13:49:55.75 032510930034921 AQXE 6 570 13:49:55.76 032510930034922 AQXE 17 569 13:50:10.11 032510930034965 AQXE 6 569 13:50:10.12 032510930034966 AQXE 5 569 13:50:45.13 032510930034966 AQXE 13 569 13:50:45.13 032510930035056 AQXE 14 569 13:51:54.77 010001K43 BATE 14 569 13:51:54.77 010001K44 BATE 14 569 13:51:54.77 11000250U CHIX 14 569 13:51:54.78 E0MT7sU2BsOc TRQX 14 569 13:51:54.78 R5MTNXLZNU XLON 14 569 13:51:54.78 11000250V CHIX 14 569 13:51:54.79 E0MT7sU2BsOe TRQX 14 569 13:51:54.79 R5MTNXLZNV XLON 5 569 13:51:54.79 032510930035056 AQXE 18 569 13:51:54.80 032510930035192 AQXE 3 568 14:02:06.69 032510930036632 AQXE 30 568 14:11:00.25 010001P7X BATE 29 568 14:11:00.25 010001P7Y BATE 17 568 14:11:00.26 110002BN4 CHIX 13 568 14:11:00.26 R5MTNXL1GT XLON 19 568 14:11:00.26 E0MT7sU2DNt1 TRQX 17 568 14:11:00.45 110002BN5 CHIX 16 568 14:11:00.46 E0MT7sU2DNt3 TRQX 14 568 14:11:00.46 R5MTNXL1GU XLON 3 568 14:11:00.46 032510930036632 AQXE 7 568 14:11:10.27 110002BOW CHIX 12 568 14:11:10.27 110002BOX CHIX 4 568 14:23:22.42 E0MT7sU2EJtv TRQX 10 568 14:23:22.42 110002EQL CHIX 14 568 14:23:22.42 032510930039695 AQXE 33 568 14:23:22.43 032510930039695 AQXE 16 567 14:30:38.23 110002GXU CHIX 20 567 14:30:38.23 110002GXV CHIX 18 569 14:32:02.35 010001UFT BATE 16 569 14:32:02.35 010001UFU BATE 9 569 14:32:26.51 110002HMT CHIX 9 569 14:32:26.52 010001UKL BATE 16 569 14:32:26.52 E0MT7sU2F1IJ TRQX 10 569 14:32:26.53 R5MTNXL29F XLON 10 569 14:32:26.53 R5MTNXL2AG XLON 9 569 14:32:26.53 010001UKM BATE 16 569 14:32:26.54 E0MT7sU2F1IL TRQX 14 569 14:32:26.54 032510930041071 AQXE 13 569 14:32:26.55 032510930041072 AQXE 4 569 14:32:34.39 110002HNR CHIX 17 569 14:33:02.28 010001UPN BATE 20 569 14:33:02.28 010001UPO BATE 17 569 14:33:02.28 110002HNR CHIX 18 569 14:33:02.29 110002HSN CHIX 18 569 14:33:02.29 E0MT7sU2F3tf TRQX 16 569 14:33:02.29 R5MTNXL2BH XLON 18 569 14:33:02.30 E0MT7sU2F3th TRQX 17 569 14:33:02.30 R5MTNXL2BI XLON 17 569 14:33:02.30 032510930041155 AQXE 18 569 14:33:02.31 032510930041156 AQXE 18 569 14:34:02.55 110002I1R CHIX 22 569 14:34:02.55 110002I1S CHIX 21 569 14:34:02.56 010001UYX BATE 18 569 14:34:02.56 010001UYY BATE 18 569 14:34:02.56 E0MT7sU2F8TL TRQX 18 569 14:34:02.57 E0MT7sU2F8TN TRQX 6 569 14:34:02.57 R5MTNXL2DB XLON 5 569 14:34:02.60 R5MTNXL2DB XLON 12 569 14:34:02.60 R5MTNXL2DD XLON 18 569 14:34:02.61 032510930041276 AQXE 18 569 14:34:02.61 032510930041277 AQXE 3 568 14:41:30.53 032510930042510 AQXE 92 569 14:41:30.56 032510930042511 AQXE 86 569 14:41:30.56 R5MTNXL33V XLON 89 569 14:41:30.58 R5MTNXL33W XLON 89 569 14:41:30.59 R5MTNXL33X XLON 45 569 14:41:30.60 R5MTNXL33Y XLON 20 568 14:54:02.33 0100020Y3 BATE 16 568 14:54:02.34 0100020Y4 BATE 19 568 14:54:02.34 110002OG2 CHIX 9 568 14:54:02.34 R5MTNXL40A XLON 19 568 14:54:02.35 E0MT7sU2GeFR TRQX 16 568 14:54:02.35 110002OG3 CHIX 29 568 14:54:02.36 E0MT7sU2GeFT TRQX 14 568 14:54:02.36 R5MTNXL40B XLON 16 568 14:54:02.36 032510930042510 AQXE 15 568 14:54:02.36 032510930044594 AQXE 20 569 14:54:02.40 0100020Y8 BATE 37 569 14:54:02.41 0100020Y8 BATE 34 569 14:54:02.41 0100020Y8 BATE 10 568 15:10:28.12 110002UEE CHIX 23 568 15:10:28.13 R5MTNXL59R XLON 28 568 15:10:28.13 R5MTNXL59S XLON 13 568 15:11:42.69 0100026HL BATE 13 568 15:11:42.70 0100026HM BATE 13 568 15:11:42.70 E0MT7sU2I3VZ TRQX 1 568 15:11:42.70 E0MT7sU2I3Vb TRQX 13 568 15:11:42.71 R5MTNXL5EL XLON 12 568 15:11:42.71 R5MTNXL5EN XLON 9 568 15:11:42.72 032510930047800 AQXE 4 568 15:11:42.72 110002USE CHIX 6 568 15:12:13.91 0100026OY BATE 5 568 15:12:44.35 0100026OY BATE 4 568 15:12:44.35 0100026WP BATE 4 568 15:14:33.01 110002W1J CHIX 6 568 15:15:06.70 0100026WP BATE 20 568 15:15:06.71 0100027OJ BATE 17 568 15:15:06.71 E0MT7sU2IIzX TRQX 16 568 15:15:06.72 032510930048387 AQXE 14 568 15:15:41.85 110002WL4 CHIX 11 568 15:15:41.85 0100027UY BATE 12 568 15:15:41.86 110002WL5 CHIX 11 568 15:15:41.86 E0MT7sU2IM2P TRQX 29 568 15:15:42.92 110002WL8 CHIX 16 568 15:15:42.92 110002WL9 CHIX 24 568 15:15:42.92 R5MTNXL6TI XLON 24 568 15:15:42.93 R5MTNXL6TJ XLON 3 568 15:16:32.67 032510930048618 AQXE 19 568 15:22:59.73 110002Z1K CHIX 22 568 15:22:59.73 110002Z1L CHIX 16 568 15:22:59.73 010002A01 BATE 19 568 15:22:59.74 010002A02 BATE 14 568 15:22:59.74 E0MT7sU2IqpE TRQX 17 568 15:22:59.74 E0MT7sU2IqpG TRQX 12 568 15:22:59.75 032510930048618 AQXE 18 568 15:22:59.75 032510930049695 AQXE 2 568 15:25:03.99 010002AHE BATE 10 568 15:25:31.87 010002AHE BATE 6 568 15:25:31.87 010002ALN BATE 7 568 15:30:37.03 1100031AC CHIX 11 568 15:33:43.24 1100031AC CHIX 8 568 15:33:43.24 010002ALN BATE 20 568 15:33:43.24 010002D84 BATE 17 568 15:33:43.25 E0MT7sU2JWuw TRQX 12 568 15:33:43.25 R5MTNXL7U4 XLON 17 568 15:33:43.26 032510930051482 AQXE 16 568 15:46:06.77 R5MTNXL8QY XLON 16 568 15:46:06.77 R5MTNXL8QZ XLON 2 568 15:49:20.88 032510930053804 AQXE 14 568 15:50:07.42 1100037N8 CHIX 10 568 15:50:07.42 1100037N9 CHIX 2 568 15:50:35.03 1100037N9 CHIX 2 568 15:58:39.65 1100037N9 CHIX 12 568 15:58:39.65 110003AM7 CHIX 10 568 15:58:39.65 R5MTNXL9MB XLON 18 568 15:58:41.44 010002KN5 BATE 2 568 15:58:41.45 010002KN6 BATE 14 568 15:58:41.45 E0MT7sU2L7r5 TRQX 16 568 15:58:41.45 E0MT7sU2L7r7 TRQX 11 569 16:08:05.89 110003EIX CHIX 14 569 16:08:05.89 110003EIY CHIX 13 569 16:08:05.90 E0MT7sU2LnD9 TRQX 37 569 16:08:05.97 110003EIZ CHIX 37 569 16:08:05.98 110003EIZ CHIX 13 569 16:08:05.98 110003EIZ CHIX 84 569 16:08:05.99 110003EJ2 CHIX 21 569 16:08:06.21 032510930058348 AQXE 21 569 16:08:06.22 032510930058348 AQXE 43 569 16:08:06.22 032510930058348 AQXE 12 569 16:09:11.44 110003EZ1 CHIX 12 569 16:09:11.45 110003EZ2 CHIX 18 569 16:09:11.45 010002OAF BATE 10 569 16:09:11.46 R5MTNXLANJ XLON 19 569 16:09:11.46 E0MT7sU2LrEo TRQX 19 569 16:09:11.46 010002OAG BATE 23 569 16:09:11.47 E0MT7sU2LrEq TRQX 12 569 16:09:11.47 R5MTNXLANJ XLON 19 569 16:09:11.48 R5MTNXLANL XLON 19 569 16:09:20.21 032510930058595 AQXE 19 569 16:09:20.22 032510930058597 AQXE 14 569 16:09:20.66 R5MTNXLANT XLON 77 569 16:09:20.67 R5MTNXLANT XLON 92 569 16:09:20.68 R5MTNXLANV XLON 92 569 16:09:20.68 R5MTNXLANW XLON 89 569 16:09:20.68 R5MTNXLANX XLON 91 569 16:09:20.69 R5MTNXLANY XLON 33 569 16:09:20.69 R5MTNXLANZ XLON 53 569 16:09:20.69 R5MTNXLANZ XLON 87 569 16:09:20.70 R5MTNXLAN1 XLON 86 569 16:09:20.70 R5MTNXLAN2 XLON 85 569 16:09:20.71 R5MTNXLAN3 XLON 69 569 16:09:20.71 R5MTNXLAN4 XLON 17 569 16:09:20.72 R5MTNXLAN4 XLON 63 569 16:09:20.72 R5MTNXLAN6 XLON 28 569 16:09:20.73 R5MTNXLAN6 XLON 62 569 16:09:20.73 R5MTNXLAN8 XLON 92 569 16:09:20.74 R5MTNXLAN9 XLON 28 569 16:09:20.74 110003F0T CHIX 57 569 16:09:20.74 110003F0T CHIX 27 569 16:09:20.75 110003F0V CHIX 1 569 16:09:20.75 110003F0W CHIX 22 569 16:09:20.75 R5MTNXLANA XLON 1 569 16:19:40.28 032510930060846 AQXE 86 570 16:19:41.00 R5MTNXLBZP XLON 88 570 16:19:41.02 R5MTNXLBZQ XLON 1 570 16:19:41.03 R5MTNXLBZR XLON 85 570 16:19:41.03 R5MTNXLBZR XLON 1 570 16:19:41.05 R5MTNXLBZT XLON 1 570 16:19:41.05 R5MTNXLBZT XLON 88 570 16:19:41.05 R5MTNXLBZT XLON 89 570 16:19:41.06 R5MTNXLBZW XLON 86 570 16:19:41.08 R5MTNXLBZX XLON 92 570 16:19:41.10 R5MTNXLBZY XLON 88 570 16:19:41.12 R5MTNXLBZ1 XLON 44 570 16:19:41.13 R5MTNXLBZ2 XLON 35 570 16:19:41.14 R5MTNXLBZ2 XLON 13 570 16:19:41.14 R5MTNXLBZ2 XLON 92 570 16:19:41.15 R5MTNXLBZ5 XLON 92 570 16:19:41.17 R5MTNXLBZ6 XLON 18 570 16:19:41.18 R5MTNXLBZ7 XLON 67 570 16:19:41.19 R5MTNXLBZ7 XLON 66 570 16:19:41.21 R5MTNXLBZ9 XLON 21 570 16:19:41.21 R5MTNXLBZ9 XLON 69 570 16:19:41.22 R5MTNXLBZB XLON 22 570 16:19:41.23 R5MTNXLBZB XLON 60 570 16:19:41.24 R5MTNXLBZD XLON 29 570 16:19:41.25 R5MTNXLBZE XLON 62 570 16:19:41.28 R5MTNXLBZF XLON 30 570 16:19:41.28 R5MTNXLBZF XLON 65 570 16:19:41.29 R5MTNXLB0H XLON 24 570 16:19:41.30 R5MTNXLB0H XLON 62 570 16:19:41.31 R5MTNXLB0J XLON 26 570 16:19:41.31 R5MTNXLB0K XLON 68 570 16:19:41.34 R5MTNXLB0L XLON 20 570 16:19:41.34 R5MTNXLB0L XLON 73 570 16:19:41.35 R5MTNXLB0N XLON 16 570 16:19:41.36 R5MTNXLB0O XLON 65 570 16:19:41.38 R5MTNXLB0P XLON 24 570 16:19:41.38 R5MTNXLB0P XLON 55 570 16:19:41.39 R5MTNXLB0R XLON 1 570 16:19:41.60 R5MTNXLB0T XLON 85 570 16:19:41.61 R5MTNXLB0T XLON 4 570 16:19:41.62 R5MTNXLB0V XLON 84 570 16:19:41.62 R5MTNXLB0V XLON 8 570 16:19:41.63 R5MTNXLB0X XLON 38 570 16:19:43.89 010002S8E BATE 28 570 16:19:43.90 010002S8E BATE 26 570 16:19:43.90 010002S8E BATE 90 570 16:19:43.91 R5MTNXLB04 XLON 55 570 16:19:43.92 010002S8H BATE 32 570 16:19:43.93 R5MTNXLB05 XLON 17 569 16:19:45.04 032510930060846 AQXE 19 569 16:19:45.04 032510930060862 AQXE 52 570 16:19:45.06 010002S8M BATE 38 570 16:19:45.06 010002S8M BATE 2 570 16:19:45.44 R5MTNXLB0E XLON 87 570 16:19:45.44 R5MTNXLB0E XLON 45 570 16:19:45.45 010002S8P BATE 6 570 16:19:45.46 R5MTNXLB1G XLON 86 570 16:19:46.19 R5MTNXLB1H XLON 85 570 16:19:46.21 R5MTNXLB1I XLON 88 570 16:19:50.00 R5MTNXLB1B XLON 90 570 16:19:50.02 R5MTNXLB1C XLON 91 570 16:19:56.97 R5MTNXLB28 XLON 86 570 16:19:56.98 R5MTNXLB29 XLON 46 570 16:19:57.00 R5MTNXLB2A XLON 89 570 16:20:24.56 R5MTNXLB41 XLON 89 570 16:20:24.58 010002SMV BATE 91 570 16:20:24.59 010002SMW BATE 90 570 16:20:24.60 010002SMX BATE 88 570 16:20:24.62 010002SMY BATE 11 570 16:20:24.63 010002SMZ BATE 84 570 16:20:32.61 R5MTNXLB5U XLON 85 570 16:20:32.62 R5MTNXLB5V XLON 90 570 16:20:32.64 R5MTNXLB5W XLON 89 570 16:20:32.66 R5MTNXLB5X XLON 12 570 16:20:32.67 R5MTNXLB5Y XLON 88 570 16:21:30.22 R5MTNXLBB1 XLON 93 570 16:21:30.23 010002T78 BATE 47 570 16:23:33.15 010002U3A BATE 33 570 16:23:33.16 010002U3A BATE 21 569 16:27:59.88 110003OOV CHIX 24 569 16:27:59.88 110003OOW CHIX 85 570 16:27:59.91 R5MTNXLCC6 XLON 6 570 16:27:59.91 R5MTNXLCC6 XLON 37 570 16:27:59.92 010002WJX BATE 42 570 16:27:59.93 E0MT7sU2N65j TRQX 8 570 16:27:59.93 010002WJZ BATE 5 570 16:27:59.93 010002WJZ BATE