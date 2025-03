Neuss (ots) -Gemeinsam mit Renault und Dacia ist Mobilize, die Marke der Renault Group für innovative Mobilitätslösungen, auf der "Flotte! Der Branchentreff" am 26. und 27. März 2025 in Düsseldorf. Beim "Klassentreffen der Flottenbranche" finden sich Aussteller, Fuhrparkentscheider und Flottenexperten in Halle 6 der Düsseldorfer Messe zusammen.Auf der "Flotte! Der Branchentreff" beraten die Teams von Mobilize, Mobilize Power Solutions und Mobilize Financial Services die Flottenverantwortlichen zu einem umfassenden Energiemanagement und modernen Ladelösungen sowie zu Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und Serviceprodukten, die den Anforderungen moderner Fahrzeugflotten entsprechen. Mit diesem innovativen Portfolio schafft Mobilize zukunftssichere Flottenlösungen und bietet Elektrifizierung aus einer Hand.Der Stand von Renault, Dacia und Mobilize befindet sich in Halle 6 der Messe Düsseldorf im Bereich K32-M35.Über MobilizeMobilize unterstützt die Transformation zur Elektromobilität und eine nachhaltige Energiewende. Das Angebot von Mobilize orientiert sich an den veränderten Erwartungen der Kunden, weg vom Eigentum hin zur Nutzung, und bietet die entsprechenden Lösungen für eine nachhaltige und uneingeschränkte Mobilität.Über Mobilize Power SolutionsMobilize Power Solutions bietet Ladedienstleistungen an und realisiert wegweisende Ladelösungen für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Flotten und Autohäuser. Damit leistet Mobilize Power Solutions einen wesentlichen Beitrag zur Elektrifizierung der Automobilität und zu Erreichung der Klimaziele Deutschlands und Europas. Mobilize Power Solutions ist eine Marke für die Elto DACH GmbH mit Sitz in Hamburg.Über Mobilize Financial ServicesMobilize Financial Services ist die Marke für die Automobilbank RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI Versicherungs-Service GmbH über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.mobilize-fs.deOriginal-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/5998980