FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach der kräftigen Vortagserholung am Mittwoch weiter zugelegt. Groß war die Kaufbereitschaft allerdings nicht: In den ersten Handelsminuten gewann der deutsche Leitindex lediglich 0,11 Prozent auf 23.136,24 Punkte. Damit fehlt ihm nur noch wenig zum Rekordhoch von 23.476 Punkten, das er vergangene Woche erreicht hatte.

Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Mittwochmorgen um weitere 0,26 Prozent auf 29.003,70 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg nur minimal.

Der Dax habe nach den vorangegangenen Gewinnmitnahmen am Vortag zwar kräftig zugelegt, schrieb Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Doch die Umsätze seien so niedrig wie seit fünf Wochen nicht mehr gewesen, gab er zu bedenken. "Das zeigt, dass die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger aktuell eher abwartet. Die Ungewissheit vor der Verkündung der neuen US-Zölle ist vielen zu hoch, um jetzt in den Markt einzusteigen. Gerade Zölle gegen Autos könnten viele Dax-Unternehmen empfindlich treffen."/gl/men

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145