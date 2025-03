Der Goldpreis zieht zum zweiten Mal in Folge Käufer an, obwohl es an Anschlusskäufen mangelt. - Handelsängste, Wetten auf Zinssenkungen der Fed und Rezessionsängste stützen den sicheren Hafen Rohstoff - Ein positiver Risikoton und das Aufkommen von USD-Käufen begrenzen das Währungspaar XAU/USD. - Der Goldpreis (XAU/USD) hält sich am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...