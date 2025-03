Deutschland und die Deutschen lieben das Bargeld - dementsprechend ist auch längst nicht in allen Geschäften eine bargeldlose Zahlung möglich. Eine Initiative von Zahlungsdienstleistern will das ändern. Kontaktlos und digital bezahlen per Karte, Smartphone oder Smartwatch - das ist bei Kunden zunehmend gefragt, aber noch nicht überall in Deutschland möglich. Die neue Initiative Deutschland zahlt digital mehrerer Zahlungsdienstleister will solche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...