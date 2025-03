EQS-Media / 26.03.2025 / 10:29 CET/CEST

Die Amperfied GmbH, eine Tochtergesellschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG), hat einen Großauftrag für E-Autoflotten gewonnen. Künftig wird Amperfied für SAP SE die Betriebsführung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland übernehmen. Die Umsetzung startet im zweiten Quartal 2025 mit der Migration von 1.720 bestehenden SAP-Ladepunkte in das Cloud-Backend von Amperfied. Ein weiterer Ausbau auf rund 3.700 Ladepunkte ist geplant. Zentraler Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie von SAP "Die Umstellung unserer Fahrzeugflotte ist ein zentraler Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsziele, die unter anderem vorsehen, die gesamte Flotte bis 2030 zu elektrifizieren", sagt Steffen Krautwasser, globaler Leiter der Fahrzeugflotte bei SAP. "Mit Amperfied haben wir einen erfahrenen und dazu noch lokalen Partner gefunden, der uns dabei unterstützt, dass die Ladeinfrastruktur mit dem wachsenden Elektroautobestand unserer Flotte schritthält." "Wir freuen uns, SAP mit unserem Angebot überzeugt zu haben. Dieser Auftrag bestätigt unsere Kompetenz im Bereich Ladeinfrastruktur und unterstreicht unsere Fähigkeit, komplexe Großprojekte effizient und zuverlässig umzusetzen", so Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Vor allem unser ganzheitlicher Ansatz als Systemintegrator mit Hardware, Software und Service in Betrieb und Abrechnung hat überzeugt. Wir sehen in weiteren Ladeinfrastrukturprojekten mit Großkunden deutliches Wachstumspotenzial." Effiziente Verwaltung der Ladeinfrastruktur Der Auftrag für Amperfied umfasst die Verwaltung der Ladestationen im Backend, die Bereitstellung und Verwaltung von Zugangsmedien wie Ladekarten und einer App für aktuell rund 6.500 Mitarbeitende mit Elektro- und Hybridfahrzeugen, umfassendes Reporting, technischer Support und Wartung sowie Maßnahmen zur Betrugsprävention. Hierbei kommt eine Cloud-basierte Softwareplattform zum Einsatz, die ein intelligentes Ladepunkt- und Prozessmanagement ermöglicht. Ziel der langfristig angelegten Partnerschaft zwischen Amperfied und SAP ist eine effiziente und sichere Verwaltung der Ladeinfrastruktur. "Wir bieten Ladeinfrastruktur als Dienstleistung", sagt Robin Karpp, Geschäftsführer der Amperfied GmbH. "HEIDELBERG Amperfied kümmert sich um den Aufbau, die Verfügbarkeit und das Management von Ladepunkten sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause. So können sich Kunden wie SAP vollkommen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren." Flottenelektrifizierung Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von SAP SAP treibt die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte konsequent voran: Ab April 2025 können Mitarbeitende ausschließlich elektrifizierte Fahrzeuge bestellen, ab 2026 nur noch vollelektrische Modelle. Bis 2030 soll die gesamte Fahrzeugflotte emissionsfrei sein. Der gesamte Fuhrpark der SAP umfasst aktuell ca. 19.000 Fahrzeuge, davon sind ca. 4.800 rein elektrisch und ca. 4.400 hybride Fahrzeuge. Um die wachsende Zahl elektrischer Fahrzeuge zu unterstützen, plant SAP die Ladeinfrastruktur kontinuierlich zu erweitern. Amperfied als Anbieter maßgeschneiderter E-Mobilitätslösungen Die Kooperation verdeutlicht den Wandel von Amperfied zum Anbieter maßgeschneiderter E-Mobilitätsdienstleistungen für Geschäftskunden. Mit neuen Lösungen legt HEIDELBERG den Fokus insbesondere auf das Laden von Fahrzeugflotten an Unternehmensstandorten. Das Angebot umfasst dabei ein Cloud-basiertes Backend mit integrierter Abrechnungslösung, die Einbindung bestehender Ladepunkte, Wartungsservices sowie ein Mietmodell für Ladeinfrastruktur. Über HEIDELBERG: Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert. Bild 1: vlr. Robin Karpp, Geschäftsführer der Amperfied GmbH, Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG, Alena Yakubovich, Global Procurement Specialist, Car Fleet bei SAP SE, Steffen Krautwasser, Global Head of Car Fleet bei SAP SE Bild 2: vlr. Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG und Steffen Krautwasser, Global Head of Car Fleet bei SAP Bild 3: Eine barrierefreie HEIDELBERG Amperfied Ladesäule auf dem SAP Firmenparkplatz in Walldorf Bild 4: Für die Verwaltung der Ladepunkte wird Amperfied sein Cloud-Backend nutzen

