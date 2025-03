Die Schweizer Großbank UBS zeigt sich bereit, Zugeständnisse zu machen, um nach der Übernahme der Credit Suisse strengere Kapitalvorschriften abzuwenden. Nach Informationen aus Bankenkreisen hat das Finanzinstitut den Schweizer Behörden vorgeschlagen, den Anteil des Investmentbankings am Gesamtgeschäft auf etwa 30 Prozent zu begrenzen. Diese Maßnahme könnte ein wichtiger Schritt sein, um die Bedenken der Aufsichtsbehörden hinsichtlich der Risiken zu mindern. Ende 2024 machte das Investmentbanking lediglich 21 Prozent der risikogewichteten Aktiva der Bank aus, was bedeutet, dass die UBS sich noch Wachstumsspielraum in diesem Geschäftsbereich einräumen möchte. Die Ankündigung dieser möglichen Konzessionen wirkte sich positiv auf den Aktienkurs aus - an der Schweizer Börse SIX verzeichnete das Papier zeitweise einen Anstieg von 0,37 Prozent auf 29,70 Schweizer Franken.

Kapitalfrage bleibt Streitpunkt

Die UBS steht bereits vor der Herausforderung, nach der Credit Suisse-Fusion bis zu 19 Milliarden Dollar zusätzliches Kapital aufbringen zu müssen. Das Finanzhaus hat signalisiert, dass es bereit wäre, sein Kapital um weitere 5 Milliarden Dollar zu verstärken - ein Kompromissangebot, das deutlich unter den Forderungen der Finanzmarktaufsicht Finma liegt. Besonders umstritten ist der Vorschlag der Finma, dass die Bank ihre ausländischen Einheiten künftig zu 100 Prozent statt wie bisher zu 60 Prozent mit Eigenmitteln unterlegen müsste. Dies könnte die Gesamtsumme des benötigten Kapitals auf über 40 Milliarden Dollar ansteigen lassen und würde die Expansionsfähigkeit der Bank in wichtigen Märkten wie den USA erheblich einschränken. Ein Banksprecher betonte, dass die UBS zwar grundsätzlich die Vorschläge der Regierung zur Stärkung der Finanzstabilität unterstütze, unverhältnismäßige Maßnahmen jedoch ablehne. Die Schweizer Regierung wird voraussichtlich im Mai eine Schätzung vorlegen, wie viel zusätzliches Kapital die UBS unter den neuen Regeln vorhalten sollte, obwohl der endgültige Genehmigungsprozess bis 2028 oder länger dauern könnte.

