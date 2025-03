FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES POLLEN STREET GROUP TARGET TO 950 (910) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 4000 (3600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 790 (860) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3300 (3250) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 249 (262) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 510 (530) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1235 (1280) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BLOOMSBURY PUBL. PRICE TARGET TO 796 (852) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS JD WETHERSPOON TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 450 (600) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 305 (340) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 305 (340) PENCE - 'BUY' - DZ BANK RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - FAIR VALUE 5600 (5200) PENCE - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1110 (1240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2560 (2670) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 360 (400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 270 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 600 (640) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1580 (1640) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 700 (780) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SUPERMARKET INCOME REIT TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 89 (94) PENCE - GOLDMAN CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1099 (1218) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 255 (273) PENCE - GOLDMAN REINITIATES DELIVEROO WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 148 PENCE - GOLDMAN REINITIATES INFORMA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1058 PENCE - GOLDMAN REINITIATES ITV WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 87 PENCE - GOLDMAN REINITIATES RELX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4714 PENCE - GOLDMAN REINITIATES RIGHTMOVE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 858 PENCE - GOLDMAN REINITIATES WPP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 730 PENCE - JPMORGAN CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1395 (1422) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 230 (235) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OCADO TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 400 (340) PENCE - RBC CUTS ADRIATIC METALS PRICE TARGET TO 260 (295) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3800 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM'- GOLDMAN REINITIATES AUTO TRADER GROUP WITH 'SELL' - PRICE TARGET 777 PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob