BERLIN (dpa-AFX) - Von den Grünen kommt Kritik an Plänen von Unterhändlern von Union und SPD zum Deutschlandticket. "Wenn das Deutschlandticket teurer wird, dann wird der Weg zur Arbeit mit dem ÖPNV teurer und das Auto wieder attraktiver", sagte die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta der Deutschen Presse-Agentur. "In der Folge werden wir wieder mehr Stau, mehr CO2-Ausstoß und ungesündere Luftwerte in den Städten sehen." Bei Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil seien Klimaschutz und Verkehrswende verloren. "Es werden bittere vier Jahre für alle, die lieber Bahn, Bus oder Rad fahren statt Auto."

Unterhändler von CDU, CSU und SPD wollen das Deutschlandticket im Nahverkehr langfristig sichern - das Ticket, das derzeit 58 Euro im Monat kostet, soll aber von 2027 an teurer werden. Das geht aus dem Papier der Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen hervor. Allerdings ist das noch keine endgültige Einigung, denn über die Papiere der Arbeitsgruppen beraten nun die Chefverhandler in den Koalitionsverhandlungen./hoe/DP/mis