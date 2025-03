DJ Scout24 expandiert in Österreich mit der Übernahme von Immounited

DOW JONES--Der Immobilienportalbetreiber Scout24, erweitert sein Angebot in Österreich mit der Übernahme von Immounited. Die 2007 gegründete Immounited GmbH ist laut Angaben auf ihrer Webseite Marktführer in der Bereitstellung von Grundbuchdaten und Informationen zu Immobilien-Transaktionen in ganz Österreich. Das Unternehmen unterstütze eine Vielzahl von Kunden wie Bauträger, Makler und Banken dabei, fundierte Entscheidungen rund um die Immobilie zu treffen, teilte Scout24 mit. Die Details der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Die etablierte Marke Immounited bleibe bestehen. Immounited-Gründer und CEO Roland Schmid werde das Unternehmen während einer Übergangsphase aktiv begleiten und sein Know-how einbringen.

Die Akquisition erfolgt im Rahmen der Strategie von Scout24, den Immobilienmarkt für alle Beteiligten transparenter und zugänglicher zu gestalten. Das im MDAX notierte Unternehmen, das den Online-Marktplatzes Immoscout24 betreibt, will sich von einem Anzeigenportal zu einem vernetzten Ökosystem weiterentwickeln und baut dafür sein Angebot gezielt aus.

