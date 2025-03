BYD strebt an, seinen Absatz außerhalb Chinas im laufenden Jahr auf über 800.000 Fahrzeuge hochzuschrauben. Große Chancen zur Steigerung der Verkäufe sieht das Unternehmen besonders in Großbritannien sowie in lateinamerikanischen und südostasiatischen Ländern. BYD hat diese Woche seinen Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr vorgelegt und gab dort an, 2024 genau 417.204 Fahrzeuge im Ausland abgesetzt zu haben. Das sind weniger als zehn Prozent ...

