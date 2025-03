Mit einem neuen Verfahren wird aus CO2 Methanol produziert, das unter anderem als Treibstoff für Schiffe taugt. Der Ort des Geschehens: ein Klärwerk in Mannheim. Wie man aus Exkrementen "Gold" machen kann, ist seit Kurzem in Mannheim zu beobachten. Das Startup ICODOS, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und die Stadtentwässerung der Stadt Mannheim haben die örtliche Kläranlage nachgerüstet und in eine Produktionsstätte für grünen Schiffstreibstoff ...

