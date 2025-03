© Foto: Gilles Bader - MAXPPP

Exail Technologies erwartet dank steigender Rüstungsausgaben in Europa ein zweistelliges Wachstum. Ein Großauftrag hebt den Auftragsbestand auf über 1 Milliarde Euro.Der französische Hightech-Konzern Exail Technologies rechnet für das laufende Jahr mit einem zweistelligen Umsatzwachstum. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird diese Entwicklung vor allem durch die steigenden Verteidigungsausgaben europäischer Regierungen befeuert. Exail reiht sich damit in die wachsende Gruppe kleinerer Anbieter von Verteidigungstechnologie ein, die vom militärischen Aufrüstungswillen in Europa profitieren. Ausgelöst wird dieser vor allem durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die …