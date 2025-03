Berlin (ots) -Die neue Studie "Demokratiebildung und Schülerpartizipation (https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/1899)" zeigt: Viele Schülerinnen und Schüler sind mit den bestehenden Mitbestimmungsmöglichkeiten zufrieden. Gleichzeitig offenbart die Untersuchung jedoch deutlichen Verbesserungsbedarf in der schulischen Kommunikation. Die Studie wird auf der Leipziger Buchmesse 2025 (https://www.leipziger-buchmesse.de/pco/de/buchmesse/67a1c2e84e9fb0195803af02) vorgestellt.Die vom Institut "IconKids&Youth" im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit durchgeführte Studie gibt neue Einblicke in die tatsächlichen Bedürfnisse der Schüler und die Herausforderungen, vor denen Schulen stehen.Kernpunkte der Studie:- Hohe Zufriedenheit, aber noch ungenutzte Potenziale in der Partizipation.- Schülervertretungen sind zentral, aber ergänzende niedrigschwellige Beteiligungsformen können die Mitwirkung weiter erhöhen.- Moderne Kommunikation fehlt: Schulen setzen häufig auf traditionelle Kanäle wie Lehrkräfte und Schwarzes Brett, während viele Schüler soziale Medien bevorzugen.- Soziale Interaktion motiviert: Engagement entsteht nicht nur aus Interesse, sondern auch durch den Spaß an gemeinsamen Aktivitäten.- Anreize entscheidend: Besonders für bislang nicht engagierte Schülerinnen und Schüler spielen Anerkennung und persönliche Vorteile eine Rolle.Die Studie zeigt, dass Schulen bei der Kommunikation mit den Schülern umdenken müssen, um Partizipation nachhaltig zu fördern. Der Wunsch nach direkterer und agilerer Kommunikation über soziale Medien ist ein klarer Handlungsauftrag. Zudem sind Anreize und soziale Aspekte entscheidend, um auch bisher Desinteressierte für demokratische Mitbestimmung zu gewinnen.Das gesamte Programm der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit auf der Leipziger Buchmesse 2025 finden Sie hier (https://www.freiheit.org/de/leipziger-buchmesse-2025).Pressekontakt:Florian von HennetLeiter Kommunikation, PressesprecherMobil: +49 152 02360 119florian.hennet@freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/5999335