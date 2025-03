FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aroundtown sind am Mittwoch nach zunächst deutlichen Verluste doch noch ins Plus gedreht. Zuletzt ging es um gut 2 Prozent auf 2,39 Euro nach oben. Mit gut 2,20 Euro hatten sie zuvor den tiefsten Stand seit Ende August markiert. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist berichtete für das vergangene Jahr eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen, rechnet 2025 aber mit einem erneuten Rückgang des operativen Ergebnisses.

In ersten Reaktionen hatten Experten die noch fehlende Entscheidung über eine Dividendenzahlung hervorgehoben. Diese soll noch vor der Hauptversammlung im Juni fallen.

Warburg-Analyst Andreas Pläsier billigte dem Unternehmen derweil robuste Zahlen und einen positiven Ausblick zu, was seine Einschätzung der Aktie untermauere. Pläsier rät weiter zum Kauf - das bestätigte Kursziel von 3,30 Euro liegt 39 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Andre Remke von der Baader Bank sieht sowohl die Resultate als auch die Unternehmensziele im Rahmen seiner Erwartungen. Mit einer Gewinnausschüttung an die Aktionäre rechnet er angesichts des Unternehmensfokus auf das Kreditrating nicht, und die Stimmung gegenüber der Aktie dürfte seiner Einschätzung nach vorsichtig bleiben. Diese werde allerdings schon mit einem massiven Abschlag zum Netto-Substanzwert des Unternehmens (NTA) gehandelt, betonte er./gl/ag/mis