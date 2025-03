Der Infrastruktur-Investor EcoZn und der Ladepunktbetreiber Vispiron haben den ersten von 200 Ladeparks an einer Filiale "eines führenden Lebensmitteleinzelhändlers in Deutschland" eröffnet, weitere Standorte sind bereits im Bau. Dabei dürfte es sich um den Discounter Norma handeln. Der erste Standort in Füssen wurde bereits im letzten Jahr fertiggestellt und in der Zwischenzeit in Betrieb genommen, wie es in einer Mitteilung der NCP Holding heißt, ...

