San Jose, Kalifornien, 26. März 2025 (ots/PRNewswire) -Das Wachstum, das durch die Nachfrage nach Agentic Process Automation (APA) angetrieben wird, hat das autonome Unternehmen branchenübergreifend vorangetriebenAutomation Anywhere, der führende Anbieter von agentenbasierter Prozessautomatisierung (Agentic Process Automation, APA), gab heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt und hob dabei das größte Non-GAAP-Buchungsquartal in der Unternehmensgeschichte, das anhaltende Wachstum im Jahresvergleich und die hervorragende operative Leistung hervor. Das Unternehmen hat seine EBITDA-Prognose für das Jahr übertroffen, was seine Fähigkeit unterstreicht, effizient zu skalieren und gleichzeitig die Akzeptanz seiner APA-Angebote zu fördern.Wichtigste Geschäftsergebnisse des GJ25• Starke Dynamik bei Geschäftsabschlüssen im Wert von über einer Million US-Dollar mit einem Wachstum von mehr als 150 % im Jahresvergleich und zweistelligem Wachstum bei Geschäften über 200.000 US-Dollar.• Das APA-System hat eine Anbindungsrate von 38 % innerhalb unserer installierten Basis, neben einem 90-prozentigen Wachstum bei den Buchungen im Vergleich zum Vorjahr.• Unser fortschrittliches APA-System findet bei den Unternehmen Anerkennung und führt dazu, dass sie von ihren Konkurrenten zu uns wechseln, darunter auch eine der weltweit größten Personal-Computing-Firmen.• Kunden und Partner, die unser APA-System nutzen, haben insgesamt 655.000 KI-Agenten ausgeführt.• Bei dem Wert der noch nicht realisierten, aber vertraglich zugesicherten Leistungen gegenüber Kunden (Remaining Performance Obligation, RPO) stieg um beeindruckende 30 %+, was die starke Kundennachfrage und die langfristige Umsatzdynamik widerspiegelt.• Das Unternehmen das Geschäftsjahr mit einer gestärkten Finanzlage ab, die durch ein Wachstum des Barguthabens und einen erhöhten freien Cashflow unterstützt wurde."Automation Anywhere hat sich schnell als Marktführer im Bereich Agentic Process Automation etabliert und treibt das autonome Unternehmen voran, das keine ferne Vision, sondern bereits Realität ist", so Mihir Shukla, Gründer und CEO von Automation Anywhere. "Unser bestes Non-GAAP-Buchungsquartal in der Geschichte des Unternehmens bei gleichzeitiger Übererfüllung der EBITDA-Prognose unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells und die wachsende Nachfrage nach unserem APA-System in der ganzen Welt und in den wichtigsten Branchen. Im Gegensatz zu anderen, die von den Möglichkeiten der KI in der Zukunft sprechen, ist APA schon jetzt da, verändert Branchen und hat messbare Auswirkungen. Wir sind entschlossen, diesen Wandel voranzutreiben und unseren Partnern und Kunden weiterhin einen spürbaren Mehrwert zu bieten."Robotic Process Automation (RPA) hilft Unternehmen seit Jahren, mit ihrer digitalen Transformation zu beginnen und bis zu 40 % ihrer Aufgaben zu automatisieren. Um Unternehmen dabei zu helfen, die Einführung von KI zu beschleunigen und komplexe Prozesse autonom auszuführen, hat Automation Anywhere die Kategorie Agentic Process Automation (https://www.automationanywhere.com/company/vision) (APA) geschaffen, die auf dem Erbe des Unternehmens als Marktführer im Bereich RPA aufbaut und die Entwicklung des autonomen Unternehmens vorantreibt. APA ermöglicht es Unternehmen, Teams von KI-Agenten, Bots, APIs und Menschen über verschiedene Anwendungen und Cloud-Plattformen hinweg zu orchestrieren und dabei umfangreiche Sprachmodelle zu nutzen. Das APA-System verändert die Geschäftsabläufe grundlegend. Durch die vollständige Integration von KI-gesteuerter Automatisierung können Unternehmen den manuellen Arbeitsaufwand erheblich reduzieren, die Genauigkeit verbessern und Prozesse beschleunigen. Diese Verlagerung ermöglicht es den Mitarbeitern, sich auf hochwirksame strategische Initiativen zu konzentrieren.Weitere Höhepunkte im GJ25:• Anerkennung durch die Branche: Automation Anywhere wurde von The Forrester Wave als Leader eingestuft im Bereich: Aufgabenzentrierte Automatisierungssoftware, Q4 2024.• Auszeichnungen und Anerkennungen: Automation Anywhere wurde auf der Liste America's Top Loved Workplaces® (https://www.automationanywhere.com/company/press-room/automation-anywhere-named-newsweeks-list-top-200-americas-most-loved-workplaces) aufgeführt, die von Newsweek veröffentlicht und von Most Loved Workplace® entwickelt wurde. Mit dem Preis Fast Company World Changing Ideas (https://www.fastcompany.com/world-changing-ideas/list) 2024 in der Kategorie Corporate Social Responsibility ausgezeichnet.• Strategische Allianzen: Wie auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2025 angekündigt, haben Automation Anywhere und PwC India (https://www.automationanywhere.com/company/press-room/automation-anywhere-announces-strategic-alliance-pwc-india-help-enterprises) ihre Partnerschaft durch die Integration fortschrittlicher KI-Agenten-Funktionen in die proprietäre Intelligent Spend Management Suite (ISMS) von PwC India verstärkt.• Produktinnovation: Das Unternehmen präsentierte (https://www.automationanywhere.com/company/press-room/automation-anywhere-unveils-new-ai-automation-enterprise-system-empowering) sein neues APA-System, das GenAI-Prozessmodelle der zweiten Generation und KI-Agenten für komplexe kognitive Aufgaben enthält. Dazu gehören neue Angebote wie AI Agent Studio für die Erstellung benutzerdefinierter autonomer KI-Agenten, Automator AI mit generativem Rekorder und erweitertem Autopiloten, verbesserte Dokumentenautomatisierung und die Integration eines konversationellen Automatisierungs-Co-Piloten mit Amazon Q.Zusätzliche Ressourcen:• Erfahren Sie (https://www.automationanywhere.com/company/vision) mehr über das autonome Unternehmen• Fordern Sie (https://www.automationanywhere.com/request-live-demo)eine Live-Demo an• Registrieren Sie sich (https://imagine.automationanywhere.com/) für die Imagine, unsere jährliche AnwenderkonferenzDas vierte Quartal und das Geschäftsjahr von Automation Anywhere endeten am 31. Januar 2025. Als privat geführtes Unternehmen legt Automation Anywhere keine detaillierten Finanzinformationen offen.Informationen zu Automation AnywhereAutomation Anywhere ist führend im Bereich Agentic Process Automation und verfolgt die Vision, die Zukunft der Arbeit durch die Freisetzung des menschlichen Potenzials durch Automatisierung zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.automationanywhere.comForrester befürwortet keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen enthalten sind, und rät niemandem, die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in solchen Publikationen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen beruhen auf den besten verfügbaren Quellen. Die Meinungen geben die aktuelle Einschätzung wieder und können sich ändern. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2383572/5235337/Automation_Anywhere_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/automation-anywhere-meldet-groWtes-non-gaap-buchungsquartal-in-der-unternehmensgeschichte-und-ubertrifft-ebitda-prognose-fur-gj25-302411721.html