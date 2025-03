Der Düngermittelhersteller verzeichnet eine Kurserholung von drei Prozent, nachdem Befürchtungen um russische Wettbewerbsintensität als übertrieben eingestuft wurden.

Die Aktie des Kali-Konzerns K+S verzeichnete am Mittwoch eine deutliche Erholung, nachdem sie am Vortag erhebliche Verluste hinnehmen musste. Im Mittagshandel legte der Kurs um etwa drei Prozent zu und notierte bei 12,86 Euro, was einem Preisanstieg von 36 Cent entspricht. Diese positive Entwicklung folgt auf einen signifikanten Kursrutsch am Dienstag, bei dem die Papiere erst an der exponentiellen 200-Tage-Linie zum Stillstand kamen und mit einem Minus von 7,3 Prozent bei 12,50 Euro - dem tiefsten Stand seit mehr als einem Monat - aus dem Handel gingen. Im Vergleich zum Gesamtmarkt steht die K+S-Aktie damit trotz der jüngsten Turbulenzen relativ robust da.

Übertriebene Sorgen bezüglich russischer Konkurrenz

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei K&S ?

Die Ursache für den vorherigen Kurseinbruch liegt in Berichten über mögliche Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Diese könnten zu einer Aufhebung von Handelsbeschränkungen für russische Agrar- und Düngemittelprodukte führen, was bei Anlegern Befürchtungen über einen verstärkten Preisdruck im Kalidünger-Segment auslöste. Marktexperten halten diese Sorgen jedoch für überzogen. Sie verweisen darauf, dass der Preisanstieg für Kali in den vergangenen Monaten auf ein im Verhältnis zur Nachfrage knapperes Angebot zurückzuführen sei. Zudem habe Russland bereits 2024 wieder auf dem Vorkriegsniveau von 2021 produziert, wodurch der Markt die russischen Exportmengen bereits weitgehend eingepreist haben dürfte. K+S selbst hatte in seinem Geschäftsbericht für 2025 einen Anstieg der weltweiten Kalinachfrage prognostiziert und auf eine spürbare Preiserholung im wichtigen Überseemarkt Brasilien zu Jahresbeginn hingewiesen. Die Marktposition russischer und belarussischer Produzenten sei zwar außerhalb Europas und Nordamerikas wiederhergestellt, doch die vollständige Auslastung der weltweiten Kapazitäten deute auf ein stabiles Marktumfeld hin.

Anzeige

K&S-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue K&S-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

Die neusten K&S-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für K&S-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

K&S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...