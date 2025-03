DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. März (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Jahresergebnis *** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Symrise AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Mister Spex SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK) *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK) 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Jahresergebnis 07:50 DE/Suss Microtec SE, Jahresergebnis *** 08:00 DE/PNE AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 08:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Geschäftsbericht *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q 08:30 DE/Amadeus Fire AG, BI-PK 09:00 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) März *** 09:00 EU/EZB-Bankaufsichtsbericht 2024 09:00 LU/SAF-Holland SE, Capital Markets Day 09:30 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Jahresergebnis und BI-PK *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,6% gg Vj *** 10:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,50% *** 10:30 DE/Deutsche Bahn AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 13:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 2. Veröff.: +2,3% gg Vq 3. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 2. Veröff.: +2,4% gg Vq 3. Quartal: +2,2% gg Vq *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 226.000 zuvor: 223.000 14:00 DE/Takkt AG, Kapitalmarkttag *** 14:00 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei IIF-Konferenz *** 18:40 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung zu "Financial literacy and monetary policy transmission" 21:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, H.-Parker-Willis-Vorlesung *** - EU/Systemrisikorat ESRB, Generalversammlung *** - DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - EU/EZB-Generalversammlung - DE/United Internet AG, Geschäftsbericht (14:30 Analystenkonferenz) - DE/Formycon AG, ausführliches Jahresergebnis ===

