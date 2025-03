Die GameStop-Aktie springt am Mittwoch prozentual zweistellig an. Der Grund für die plötzliche Kursbewegung ist, dass der Konzern am Dienstagabend nicht nur seine Quartalszahlen veröffentlicht hat, sondern auch bekannt gab, in Bitcoin investieren zu wollen. Setzt das Management den Plan um, hat die Aktie noch einiges an Luft nach oben.

