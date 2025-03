Völlig überraschend hat MG Motor in China vor ein paar Tagen einen neuen MG4 vorgestellt - und zwar kein einfaches Facelift, sondern ein komplett überarbeitetes Modell. Der Schritt erfolgt nicht mal drei Jahre nach der Premiere des ersten MG4 - zu einem so frühen Zeitpunkt liefern andere Hersteller allenfalls ein Facelift. Wir zeigen Ihnen den Neuen jetzt! In Europa ist der MG4 - hier im Bild die seit 2022 erhältliche Version - gemessen an den Stückzahlen ...

