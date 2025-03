Bitcoin-Katalysator positioniert sich, während BTC-Fantoken über 4 Mio. $ erzielt

Zuletzt konnte der Bitcoin-Preis von der Einführung von Stablecoins profitieren, welche weitere Liquidität in das Web3 treiben. Ebenso hat der neuen Bitcoin-Fantoken BTC Bull Token mit seinem Fundraising derweilen die Marke von 4 Mio. USD überschritten, nachdem sich die Investoren bei den ersten Anzeichen von neuem Optimismus wieder auf ihn gestürzt haben.

Die DeFi-Plattform World Liberty Financial der Trump-Familie hat nun ihren eigenen Stablecoin auf den Markt gebracht, welcher an den US-Dollar gebunden ist, dessen Macht der Präsident auch weiterhin fördern will. Zudem hat am gestrigen Tage der Vermögensverwalter Fidelity geäußert, dass er sich der Party anschließen werde.

Darüber hinaus hat BlackRock den Krypto-Markt gestern positiv beeinflusst, da der Vermögensverwalter mit dem iShares Bitcoin ETP (IB1T) sein erstes börsennotiertes Bitcoin-Produkt in Europa herausgebracht hat.

All dies konnte den Bitcoin-Preis zuletzt antreiben, der sich wieder deutlich von seinem Tief von 77.000 USD erholen konnte. Über die vergangenen sieben Tage hat BTC wieder 2,24 % an Wert gewonnen und sich in die Nähe der Marke von 90.000 USD bewegt.

https://twitter.com/$BTCBULL_TOKEN/status/1903054066080456941

$BTCBULL-Inhaber erhalten bei Bitcoin-Anstieg kostenlose BTC

Auch für die Inhaber des BTC Bull Token sind diese Entwicklungen erfreulich. Denn es handelt sich um das einzige digitale Assets, welches seinen Inhabern regelmäßig Belohnungen in Bitcoin zahlt, wenn dieser bestimmte Preis-Meilensteine erreicht hat.

Beim Fortschreiten um weitere 50.000 USD wirft der $BTCBULL-Token seinen Haltern entsprechend der Anzahl der gehaltenen Coins Bitcoin auf ihre Wallet ab. Demnach geschieht es erstmalig bei 150.000, 200.000, 250.000 USD und so weiter. Außerdem gibt es bei bestimmten Zwischenintervallen wie 250.000 USD noch größere Belohnungen, wie der Website des Projektes zu entnehmen ist.

Für diejenigen, welche Bitcoin damals verpasst haben, bieten die BTC-Belohnungen von BTC Bull Token eine seltene Gelegenheit, um sich kostenlose Bitcoin zu sichern. Jedoch sind dies bei Weitem nicht die einzigen Vorteile, welche den Inhabern geboten werden.

So sorgt das Projekt ebenfalls über Burnings für eine Angebotsverknappung, die den Wert der übrigen Token stärken kann. Dies geschieht jedes Mal dann, wenn der Bitcoin-Preis um 25.000 USD steigt und dabei ein neues Rekordhoch ausbildet.

Zum jetzigen Zeitpunkt werden die $BTCBULL-Coins in der 17. Phase noch für einen Preis von 0,00243 USD angeboten. Laut dem Countdown der Website verbleiben dafür allerdings lediglich ein Tag und 18 Stunden. Somit ist also nicht mehr viel Zeit nach.

Der BTC Bull Token kann nach dem Kauf während des Presales direkt in den Staking-Pool eingezahlt werden, um ein passives Einkommen von 103 % pro Jahr zu erhalten. Die Rendite fällt dabei in Abhängigkeit zu dem gestakten Betrag aus und wird flexibel angepasst.

Wie Stablecoins das Wachstum von Bitcoin und somit BTC Bull Token unterstützen

Auf dem Krypto-Markt ist es selbst in einer Haussee üblich, dass bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen Korrekturen von mehr als 20 % beobachtet werden. Bei diesen wilden Bewegungen müssen Investoren jedoch die Nerven behalten, damit sie nicht die nächsten Allzeithochs verpassen.

Mittlerweile scheinen sich die Sorgen um die US-Zölle langsam zu legen, womit der Optimismus der Investoren zunimmt. Somit stehen auch die nächsten Anstiege des Krypto-Marktes unmittelbar bevor, während der BTC Bull Token von dieser Entwicklung als Bitcoin-Memecoin überdurchschnittlich profitieren und dennoch eine höhere Sicherheit bieten könnte.

Zudem überschlagen sich die Ankündigungen des Stablecoin-Marktes, was auf eine Entwicklung hindeutet, die Bitcoins Ruf als digitales Geld weiter stärkt. Auch wenn man Stablecoins als eine Art Konkurrent der Kryptowährungen betrachten kann.

Bei den meisten Stablecoins handelt es sich um einen tokenisierten US-Dollar, welcher in der Regel mit Vermögenswerten wie US-Staatsanleihen hinterlegt wurde. Dementsprechend könnte man argumentieren, dass sie den Nutzen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen untergraben.

Sicherlich könnte man dies denken. Dennoch gefährden sie nicht die Rolle von BTC als digitales Gold. Stattdessen werden die Stablecoins sogar als Brücke erachtet, welche mehr Liquidität in den Krypto-Markt treibt. Dies könnte das institutionelle Engagement fördern und sogar die Auswirkungen der Krypto-ETFs übertreffen.

https://x.com/Dynamo_Patrick/status/1904518854489022972

Howard Lutnick, der ehemalige Geschäftsführer von Cantor Fitzgerald und aktuelle US-Handelsminister, hat vor seinem Rücktritt aus dem Unternehmen noch ein System für dieses eingerichtet, mit welchem die Kunden der Investmentbank US-Dollar im Gegenzug für Bitcoin als Sicherheit leihen konnten.

Bisher gibt es noch keine genauen Informationen für die Krypto-Regulierung in den USA. Dennoch hat Donald Trump bereits verlauten lassen, dass er darauf abzielt, die Stablecoins legitim und rechtmäßig zu machen. Dies geht auch aus der im Januar dieses Jahres erlassenen Durchsetzungsverordnung hervor.

Hochliquide Stablecoins ermöglichen es Institutionen, nahtlos Positionen in digitalen Assets auf- und abzubauen. Zudem können sie diese sogar als programmierbares Geld verwenden, um etwa die Tokenisierung von echten Vermögenswerten voranzutreiben. Ebenso ist zu erwarten, dass die Stablecoins im Bereich des Bankings an Bedeutung gewinnen.

All dies wird wiederum den Nachfrageschock verstärken, welcher sich mit dem Angebotsschock durch die geringer ausfallende Bitcoin-Emission noch einmal intensiviert. Somit werden in diesem Jahr auch neue Rekordhochs für BTC und andere Kryptowährungen wahrscheinlich, obwohl es zuletzt zu einem Rückgang gekommen ist.

Der schnell wachsende Stablecoin-Markt deutet darauf hin, dass es ebenso bei Bitcoin bald zu großen Bewegungen kommen könnte:

https://x.com/MasterCryptoHq/status/1904420496885842217

Michael Saylor sieht Bitcoin-Preis bei bis zu 13 Mio. USD

Cathie Woods, die Geschäftsführerin von Ark Invest, rechnet im Jahr 2026 mit einem Bitcoin-Preis von 500.000 USD und in fünf Jahren von 1 Mio. USD. Michael Saylor von MicroStrategy, das nun in Strategy umbenannt wurde und mehr als 2,41 % der Bitcoin hält (506.137 BTC im Wert von X Mrd. USD), erwartet bis zum Jahr 2045 sogar einen BTC-Preis von 13 Mio. USD.

Von Strategy gehaltene Bitcoin | Quelle: Bitbo

Der Mitbegründer der Kryptobörse BitMEX, Arthur Hayes, prognostiziert, dass Bitcoin jetzt eher die Marke von 110.000 USD überschreitet, als dass er noch einmal die letzten Tiefs testet. Sollte dies der Fall sein, geht er von einem Kursziel von 250.000 USD aus. Dann können auch die $BTCBULL-Inhaber mehrfach von AirDrops und Burnings profitieren.

https://x.com/CryptoHayes/status/1904127917749141854

BTC Bull Token bietet Möglichkeit, um überdurchschnittlich von Bitcoin-Aufschwung zu profitieren

Aufgrund des besonderes Token-Designs des BTC Bull Token ist eine höhere Korrelation mit Bitcoin zu erwarten. Dies kann ihm auch eine größere Resilienz verleihen und zugleich durch die niedrigere Marktkapitalisierung ein attraktiveres Steigerungspotenzial.

Die $BTCBULL-Coins lassen sich über die Website und die Best Wallet mit den Kryptowährungen ETH und USDT sowie mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen kaufen. Idealerweise werden sie mit der zweiteren Option erworben, die Sie im Google Play Store und Apple App Store finden, wenn Sie sie schon früher im Portfolio berücksichtigt haben und die AirDrops direkt an die Wallet erhalten möchten.

Über die Social-Media-Communitys von BTC Bull Token auf X und Telegram riskieren Sie nicht mehr, dass Sie wichtige Ankündigungen verpassen.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.