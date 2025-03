Die neuesten Sitzungsprotokolle der Bank of Canada (BoC) zeigen, dass die kanadische Zentralbank möglicherweise viel näher daran ist, die Zinssätze einzufrieren, als zuvor gedacht. Laut dem Protokoll des letzten Zinsentscheidungsmeetings der BoC-Politiker strebte die BoC eine achte Zinssenkung in Folge an, als Folge der anhaltenden Handels- und Zollunsicherheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...