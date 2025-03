Amsterdam, 26. März 2025 (ots/PRNewswire) -Die ausgezeichneten Projekte werden in einer internationalen Kampagne vorgestellt, auf der COP30 beworben und in einem neuen Dokumentarfilm gezeigtBuilt by Nature (BbN) freut sich, den Start seines globalen Preises 2025 bekannt zu geben, mit dem beispielhafte Anwendungen der Principles for Responsible Timber Construction (https://builtbn.org/principles-for-responsible-timber-construction/) in überwiegend aus Holz gebauten Gebäuden ausgezeichnet werden. Am 7. April wird das Netz für die Beantragung von Zuschüssen für abgeschlossene und in Betrieb befindliche Projekte, einschließlich Neubauten, Renovierungen und erhebliche Erweiterungen, geöffnet.Mit dem Preis werden herausragende Leistungen bei der Umsetzung der Prinzipien ausgezeichnet, und die Gewinner werden auf dem jährlichen Built by Nature Summit im Oktober bekannt gegeben. Die preisgekrönten Gebäude werden auf hochkarätigen Veranstaltungen und in einem Dokumentarfilm, der auf der COP uraufgeführt wird, vorgestellt, in eine internationale Studienreise einbezogen und als Beispiele für verantwortungsvollen Holzbau auf der Website Built by Nature Knowledge Hub (https://builtbn.org/knowledge/) präsentiert.Ein Gremium internationaler Experten aus der gesamten Wertschöpfungskette des Baugewerbes wird die Einreichungen auf der Grundlage der Übereinstimmung mit den Grundsätzen beurteilen. Die Grundsätze wurden von Built by Nature in Zusammenarbeit mit der Forest and Climate Leaders Partnership (FCLP), dem Bauhaus Earth und anderen Interessengruppen entwickelt und bilden einen gemeinsamen Rahmen von Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass die Holzbauindustrie nachhaltig gedeihen kann.Durch die Förderung von Projekten, die die Prinzipien vorbildlich umsetzen, demonstriert die Preiskampagne den politischen Entscheidungsträgern und der Bauindustrie den Zusammenhang zwischen verantwortungsbewusstem Holzbau und positiven Auswirkungen auf Wälder, Biodiversität, Klima und Gemeinden auf der ganzen Welt.Paul King, CEO von Built by Nature, sagt: "Wir sind stolz darauf, unseren Preis 2025 ins Leben zu rufen, um die besten Holzbauprojekte aus der ganzen Welt auszuzeichnen. Die Teilnehmer werden gebeten, anhand vorhandener Projektinformationen darzulegen, wie ihre Projekte mit den Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Bauen mit Holz übereinstimmen. Der Sektor liefert bereits großartige Holzbauten, jetzt ist es an der Zeit, den Erfolg zu feiern und die Vervielfältigung zu beschleunigen."Preisrichter Manuel Pulgar-Vidal, Global Leader of Climate & Energy beim WWF und Interims-Vorsitzender der IUCN Climate Crisis Commission, sagt: "Die Prinzipien bieten eine konsensbasierte Anleitung für politische Entscheidungsträger und Regierungen, um die Regulierung zu unterstützen und Anreize für Investitionen zu schaffen. Sie können und sollten zum weltweiten Standard für Holzgebäude werden, die nach den Regeln der Nachhaltigkeit errichtet werden."Auch Ana Belizário, Sales and Business Development Director des brasilianischen Massivholzherstellers Urbem, die den ersten BbN-Preis 2024 bewertete, kehrt in die Jury zurück. Sie sagt: "Die COP30 in meinem Heimatland Brasilien ist ein großer Moment für den Holzbau. Zehn Jahre nach dem Pariser Abkommen muss sich eine COP in Amazonien auf die Holzlieferketten konzentrieren, damit wir effektiver für die Menschen, den Planeten und die Natur bauen können. Mit diesem Preis werden wir der Welt die besten Beispiele präsentieren."Der Preis steht allen Holzgebäuden offen, die mit den Grundsätzen übereinstimmen; das Bewerbungsfenster öffnet am 7. April. Englisch ist die bevorzugte Sprache für Bewerbungen, wobei auf Wunsch eine Übersetzung zur Verfügung gestellt wird. Ausführliche Informationen zu den Bewerbungskriterien und zum Bewerbungsverfahren finden Sie auf der Website (https://builtbn.org/prize/) von Built by Nature .Informationen zu Built by NatureBuilt by Nature (BbN) ist eine gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die gebaute Umwelt durch die Förderung der verantwortungsvollen Verwendung von Holz und biobasierten Materialien zu verändern. BbN bringt führende Vertreter der Bauindustrie auf der Nachfrageseite zusammen und fördert die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch, um systemische Veränderungen voranzutreiben. Es unterstützt innovative, sektorübergreifende Initiativen, die Hindernisse überwinden und die Rolle biobasierter Materialien bei der Dekarbonisierung des Bauwesens zum Nutzen von Klima, Natur und Menschen stärken. https://builtbn.org/Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2648565/Built_by_Nature_Prize_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2276180/4938636/Built_by_Nature_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/built-by-nature-lanciert-den-preis-2025-um-weltweit-herausragende-leistungen-im-verantwortungsvollen-holzbau-zu-wurdigen-302409792.htmlPressekontakt:Europäische/asiatische Zeitzonen: Tom Poldre,t.poldre@builtbn.org,+44 7801 329 366 / Amerikanische Zeitzonen: Ben Walker,b.walker@builtbn.org,+44 7917 830 196Original-Content von: Built by Nature, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172560/5999734