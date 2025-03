Mountain View, Kalifornien, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) -- ARMMs bringt Präzisionsmedizin durch gezielte, nicht-virale vesikuläre Verabreichung- Die Synergie von ARMMs und eTurna LNP-Plattformen bedeutet, dass das Unternehmen eine breite Palette größerer, vielfältiger Ladungen liefern kann, einschließlich Gen-Editoren, Proteine und RNA-basierte Therapien- Zwei Verabreichungstechnologien ermöglichen die sichere, skalierbare und präzise epigenetische Umprogrammierung für Kandidaten in den Bereichen Augenheilkunde, Dermatologie und Immuntherapie- Präklinische Daten für die ARMM-Technologie zeigen eine wirksame Verabreichung in einer Vielzahl von Geweben, darunter Netzhaut, Lunge, Nervensystem, Leber und Milz.Turn Biotechnologies, ein Pionier auf dem Gebiet der epigenetischen Reprogrammierung, gab die Übernahme der bahnbrechenden ARMMs-Technologie (ARRDC1-vermittelte Mikrovesikel) bekannt, mit der die Zahl der Organe, Gewebe und Zellen, die sicher und präzise mit den epigenetischen Therapien des Unternehmens behandelt werden können, erheblich erweitert wird.Turn Bio hat die Lizenz für die ARMMs-Verabreichungstechnologie von der Harvard University erworben, zusammen mit allen damit verbundenen Vermögenswerten von Vesigen Therapeutics aus Cambridge, Massachusetts.Die Aufnahme von ARMMs in die eTurna® LNP-Verabreichungsplattform des Unternehmens erweitert die Reichweite der ERA®-Technologie von Turn Bio, die mRNA zur Herstellung von Proteinen nutzt, die das zelluläre Epigenom übersetzen, um Funktionen wiederherzustellen und altersbedingte Krankheiten zu bekämpfen.Die Lizenz und das damit verbundene geistige Eigentum werden Turn Bio in die Lage versetzen, den Fortschritt der Arzneimittelkandidaten in seiner Pipeline für die Augenheilkunde und die Verjüngung bestimmter Immunzellen zu beschleunigen. ARMMs ermöglicht es dem Unternehmen, diese Kandidaten zusammen mit TRN-001, einer Therapie zur Hautverjüngung, die die eTurna-Plattform des Unternehmens nutzt, voranzutreiben."Die ARMMs-Technologie ist für Turn Bio von zentraler Bedeutung für unsere Mission, die Macht der Epigenetik zu nutzen und zu gestalten, was sie für die Zukunft der Gesundheitsversorgung im Alter bedeuten kann", sagte Anja Krammer, die Geschäftsführerin des Unternehmens. "Dies wird es uns ermöglichen, unsere Therapien bei Bedarf mit exakter Präzision zu verabreichen."Ebenso aufregend ist, dass diese Technologie es uns ermöglicht, größere und vielfältigere Ladungen zu transportieren, einschließlich Proteinen und Gen- und Epigenetik-Editoren", sagte sie. "Diese beispiellose Lieferfähigkeit bedeutet, dass Turn Bio dazu beitragen wird, die Zukunft der regenerativen Medizin zu definieren."Diese ARMMs-Technologie hat die Aufmerksamkeit von Top-Investoren auf sich gezogen, darunter Bayer Healthcare LLC, Morningside Group Ltd. und Alexandria Ventures.Informationen zu epigenetischer ReprogrammierungDie Technologie von Turn Bio konzentriert sich auf die Wiederherstellung des Epigenoms in einen jugendlicheren und funktionelleren Zustand und ermöglicht die Behandlung von Krankheiten und Zuständen, bei denen die Epigenetik eine entscheidende Rolle spielt. Der Ansatz ermöglicht die Modulation der Genexpression zur Korrektur oder Wiederherstellung der normalen Zellfunktion bei Krankheiten wie Hautalterung, Sehkraftverlust, Muskelschwund, Gelenkdegeneration und anderen altersbedingten Erkrankungen.Informationen zu ARMMs Delivery TechnologyDie ARMMs-Plattform (ARRDC1-vermittelte Mikrovesikel) basiert auf menschlichen extrazellulären Vesikeln, die Signalmoleküle zwischen Zellen transportieren. Die Technologie wurde von Vesigen Therapeutics unter einer Lizenz der Harvard University entwickelt. Die Vesikel sind so konstruiert, dass sie therapeutische Wirkstoffe in die Zellen transportieren und so ein effizientes Verabreichungssystem für epigenetische Mittel darstellen. Die Technologie zeichnet sich dadurch aus, dass sie verschiedene epigenetische Modulatoren mit hoher Effizienz einkapselt, die gezielte Abgabe an bestimmte Zelltypen gewährleistet und Off-Target-Effekte reduziert.Die ARMMs-Technologie überwindet viele Einschränkungen anderer Verabreichungssysteme und ergänzt die eTurna-Verabreichungsplattform von Turn Bio, die eine Bibliothek von Lipid-Nanopartikeln zur Verabreichung von Wirkstoffen verwendet. Die ARMMs-Plattform ist biokompatibel, wiederverwendbar, einfach herzustellen, kann auf bestimmte Gewebe ausgerichtet werden und kann verschiedene, große Ladungen transportieren.Informationen zu Turn BiotechnologiesTurn Bio ist ein Unternehmen in der präklinischen Phase, das sich auf die Reparatur von Gewebe auf zellulärer Ebene und die Entwicklung neuartiger Arzneimittelabgabesysteme konzentriert. Es schließt die präklinische Forschung an maßgeschneiderten Therapien für Indikationen in der Dermatologie, Ophthalmologie und Immunologie ab und entwickelt Therapien für Arthrose und die Muskulatur. Weitere Informationen finden Sie unter www.turn.bio.