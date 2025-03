Port Vila, Vanuatu, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) -Vantage Markets fühlt sich geehrt, bekannt zu geben, dass es bei den World Business Outlook Awards 2025 für die "Best Trading Experience LATAM 2025" und als "Most Transparent Broker MENA 2025" ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnungen unterstreichen das Engagement von Vantage für hervorragende Leistungen in der Finanzdienstleistungsbranche.Mit den World Business Outlook Awards werden Branchenführer ausgezeichnet, die sich durch Transparenz, Innovation und hervorragende Trading-Dienstleistungen auszeichnen. Die Anerkennung unterstreicht das Engagement von Vantage, qualitativ hochwertige Trading-Lösungen anzubieten und Best Practices in Sachen Transparenz einzuhalten.Mit den folgenden Angeboten setzt Vantage weiterhin Branchenstandards und stellt sicher, dass Trader Zugang zu fortschrittlichen Tools, wettbewerbsfähigen Trading-Bedingungen und einer transparenten Trading-Umgebung haben.- Branchenführende Trading-Technologie mit ultraniedriger Latenzzeit- Eine nahtlose und intuitive Trading-Plattform- Transparente Preisgestaltung, klare Gebührenstrukturen und beste Ausführungspraxis- Engagierter Kundensupport und BildungsressourcenMarc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, bedankte sich für die Anerkennung:"Der Gewinn dieser Auszeichnungen spiegelt unser unermüdliches Engagement wider, unseren Kunden die bestmögliche Trading-Erfahrung zu bieten. Transparenz und Vertrauen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, und wir sind sehr stolz darauf, den Tradern eine faire, offene und effiziente Trading-Umgebung zu bieten."Weitere Einzelheiten zu den jüngsten Erfolgen von Vantage finden Sie unter Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_wbo_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25).Informationen zu VantageVantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2646963/Vantage_Recognized__Best_Trading_Experience_LATAM_2025_____Most_Transparent.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-wird-bei-den-world-business-outlook-awards-als-best-trading-experience-latam-2025-und-most-transparent-broker-mena-2025-ausgezeichnet-302412873.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100929951