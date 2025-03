Die Nachfrage nach marokkanischen Paprikas ist in dieser Saison aufgrund von Produktionsschwierigkeiten in Europa außergewöhnlich hoch, berichtet EastFruit.com. Bildquelle: Pixabay Die Erträge in Marokko sind hingegen niedriger als in der letzten Saison, was die Preise in die Höhe treibt. Amine Amanatoullah, ein Erzeuger aus Agadir, berichtet über die...

