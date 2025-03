LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will seinen Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr eine höhere Dividende zahlen. Vorgeschlagen würden 0,60 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Das sind zehn Cent mehr als im Vorjahr. Unter dem Strich erzielte Kontron 2024 einen Rekordgewinn von 90,7 Millionen Euro, nach 77,7 Millionen Euro im Vorjahr. Dabei profitierte das Unternehmen von einer hohen Nachfrage in den Bereichen Infrastruktur und Verteidigung.

Kontron hatte bereits im Januar vorläufige Zahlen vorgelegt. So stieg der Umsatz um 37 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro und erreichte damit ebenso einen Bestwert wie das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), welches um 52,2 Prozent auf 191,8 Millionen Euro zulegte. Den ebenfalls im Januar gegebenen Ausblick bestätigten die Österreicher und erwarten ein Umsatzwachstum auf 1,9 bis 2 Milliarden Euro und ein Ebitda von mindestens 220 Millionen Euro. Dabei kann Kontron auf einen Auftragsbestand von knapp 2,1 Milliarden Euro bauen./nas/stk