München - Die Unternehmen in Deutschland planen weniger Neueinstellungen und bauen weiter Stellen ab.Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im März auf 92,7 Punkte, nach 93,0 Punkten im Februar. "Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt schwierig", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Arbeitslosigkeit wird wohl weiter leicht ansteigen."Insbesondere die Industrie baut stetig Arbeitsplätze ab. Diese Entwicklung hält nun schon nahezu zwei Jahre an. Kaum ein Industrieunternehmen bleibt davon verschont. Auch die Dienstleister sind vorsichtiger bei der Personalplanung geworden. Im Handel ist das Ifo-Barometer zwar gestiegen, dennoch wollen viele Händler Personal abbauen. Das Baugewerbe plant vorerst keine größeren Änderungen.