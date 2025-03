Port Vila, Vanuatu, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_tradingenhancement_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) gibt seine Teilnahme an der iFX Expo LATAM 2025 (https://latam2025.ifxexpo.com/en?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAqrG9BhAVEiwAaPu5zsrbzkYDb36VNCj849muZhxfqR7cgQup1hFcwMYgEZfAAszQNW9rwBoCc-oQAvD_BwE) bekannt - einer führenden B2B-Finanzexpo, die in Mexiko-Stadt stattfinden wird. Als Multi-Asset-CFD-Broker wird Vantage Markets zusammen mit Fachleuten aus der Branche globale Markttrends und technologische Innovationen diskutieren.Angesichts der schnell wachsenden Devisen- und Handelslandschaft in LATAM ist die iFX Expo eine wertvolle Plattform für Vantage, um sein Engagement für Spitzentechnologie, Transparenz und außergewöhnliche Handelslösungen im Dienste seiner Kunden und Partner zu präsentieren.Vantage Markets steht an der Spitze von Finanztechnologie und Handelslösungen und bietet Händlern Zugang zum Multi-Asset-CFD-Handel mit nahtlosem Benutzererlebnis. Die iFX Expo erleichtert die Interaktion mit der globalen Finanzgemeinschaft und hebt die Anstrengungen von Vantage für die Bereitstellung hochwertiger Handelsdienstleistungen hervor.Vantage präsentiert seine modernen Handelsplattformen, umfassenden Bildungsressourcen und leistungsstarken Handelstools, die sich an private und institutionelle Händler richten. Durch die Teilnahme an diesem prestigeträchtigen Event möchte Vantage Trader mit branchenführenden Lösungen unterstützen und sinnvolle Verbindungen mit Branchenexperten fördern.Während der iFX Expo LATAM 2025 wird Vantage vertreten durch Alejandro Zelniker, Affiliates and Partners Business Strategist bei Vantage Markets, der mit Branchenexperten über globale Markttrends und die Zukunft der CFD-Handelsbranche diskutieren wird.Alejandro Zelniker zeigt sich begeistert von der Veranstaltung und erklärt:"Die iFX Expo ist eine wichtige Veranstaltung für CFD-Handelsexperten. Sie bringt Fachleute, Makler und Technologieanbieter zusammen, damit sie sich vernetzen und ihr Wissen miteinander teilen können. Ich freue mich auf das Treffen mit Mitgliedern der Branche, um über die globalen Entwicklungen zu sprechen. Obwohl der Handel ein vollständig digitales Geschäft ist, bin ich davon überzeugt, dass persönliche Kontakte den Wert von beruflichen Beziehungen erhöhen können. Zudem bietet sich eine großartige Chance, die technologischen Innovationen von Vantage zu präsentieren."Im Zuge seiner Geschäftsentwicklung konzentriert sich Vantage auf die Bereitstellung von Bildungsressourcen und Handelsinstrumenten, die den evolvierenden Bedürfnissen der Händler in verschiedenen Märkten entsprechen. Die iFX Expo LATAM 2025 dient als Plattform für die Vernetzung und den Wissensaustausch zwischen Branchenexperten und hilft Vantage, Erkenntnisse zu den globalen Marktentwicklungen zu gewinnen.Vantage freut sich darauf, auf der iFX Expo LATAM Einblicke in globale Handelstrends zu gewähren. Am Stand von Vantage Markets können sich die Besucher über das Angebot an CFD-Produkten und -Dienstleistungen, Handelsplattformen und Tools des Unternehmens informieren.Besuchen Sie Vantage auf der iFX Expo LATAM 2025! Fachleute aus der Branche sind herzlich eingeladen, den Vantage-Stand auf der iFX Expo LATAM 2025 zu besuchen, um über globale Trends in der Handelstechnologie zu diskutieren und sich mit Vertretern auszutauschen.Weitere Informationen über die Teilnahme von Vantage an der Veranstaltung finden Sie unter Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_tradingenhancement_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25).Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_tradingenhancement_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.