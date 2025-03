Zürich - Die Kosten für Wohnen und für Mobilität in der Schweiz sind im Februar erneut klar gestiegen. Der Preisaufschlag bleibt in diesem Segment damit weiter höher als die offizielle Inflation. Konkret sind die Preise für Wohnen und die Mobilität in der Schweiz im Februar 2025 um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, wie der am Donnerstag vom Vergleichsportal Comparis und der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) publizierte ...

