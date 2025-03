Wiesbaden - Im Januar 2025 sind in Deutschland 187 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das waren 13 Getötete mehr als im Januar 2024, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte.Die Zahl der Verletzten ist im gleichen Zeitraum um 500 (+2 Prozent) auf 23.800 gestiegen. Im Gegensatz dazu ist die Zahl der polizeilich erfassten Straßenverkehrsunfälle um zwei Prozent oder 3.200 auf rund 200.700 gesunken, so die Statistiker. Davon waren rund 19.000 Unfälle mit Personenschaden (+800 bzw. +5 Prozent).Die Zahl der Unfälle, bei denen es bei Sachschaden blieb, sank gegenüber dem Vorjahresmonat um zwei Prozent oder 4.100 auf rund 181.800.