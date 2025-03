Baden-Baden (ots) -Im letzten Jahr beendete Rafael Nadal seine außergewöhnliche Karriere, doch bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, geht es weiter! Hier bietet sich Fans und Sammlern die einmalige Gelegenheit, den letzten gespielten Schläger des Tennisidols zu ersteigern und damit Gutes zu tun. Unter www.unitedcharity.de kann exklusiv auf diese Sensation geboten werden!Der "Sandplatzkönig" gewann insgesamt 22 Grand Slams und stand 209 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. United Charity ermöglicht es nun, ein Stück Sportgeschichte mit nach Hause zu nehmen. Unter: https://www.unitedcharity.de/Auktionen/KL-Nadal-Schlaeger kann direkt auf den letzten gespielten Original-Tennisschläger, der sogar noch beim Davis Cup 2024 zum Einsatz kam, geboten werden. Er ist nicht nur signiert, sondern wurde zudem hochwertig gerahmt. Der Erlös dieser Auktion geht an die Organisation Kinderlachen e.V. (https://www.unitedcharity.de/Hilfsorganisationen/Kinderlachen-e.V.)!Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 17 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5999779