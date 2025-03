Richmond (ots) -Die Zahnpflege spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit von Hunden. Eine gute Maulhygiene trägt dazu bei, Zahnerkrankungen vorzubeugen, Maulgeruch zu verringern und die allgemeine Gesundheit des Tieres zu fördern. Zahnerkrankungen wie Zahnsteinbildung, Zahnfleischentzündungen oder gar Zahnverlust können nicht nur schmerzhaft sein, sondern auch zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen bei deinem Hund führen, da Bakterien aus dem Maul in den Blutkreislauf gelangen und Organe wie Herz und Nieren beeinträchtigen können. Die Zahngesundheit ist, wie bei uns Menschen, elementar für die Gesundheit des gesamten Organismus.So erkennst du Zahnprobleme:- Maulhöhlengeruch: Ein starker, unangenehmer Geruch kann auf Bakterienansammlungen und Zahnprobleme hinweisen.- Zahnstein: Gelbliche bis bräunliche Ablagerungen auf den Zähnen sind ein Zeichen für mangelnde Zahnpflege.- Entzündetes Zahnfleisch: Rotes oder geschwollenes Zahnfleisch kann auf eine Zahnfleischentzündung (Gingivitis) oder Paradontose hindeuten. Bei Paradontose zieht sich das Zahnfleisch aufgrund der Bakterien zurück, der Zahnhals bis hin zur Zahnwurzel liegt frei und führt zu schmerzhaften Prozessen und die Zähne werden locker.- Probleme beim Kauen: Wenn ein Hund ungern kaut oder auf einer Seite frisst, könnte das auf Zahnschmerzen hinweisen.Dr. Antonia Klaus, Tierärztin bei Tails.com weiß: "Zahnprobleme bei Hunden werden leider oft erst erkannt, wenn sie bereits weit fortgeschritten sind. Achten Sie daher auf die oben genannten Symptome wie unangenehmen Maulgeruch, gerötetes Zahnfleisch oder Schwierigkeiten beim Kauen. Ein regelmäßiger Blick ins Maul und regelmäßige tierärztliche Kontrollen helfen, ernsthafte Erkrankungen frühzeitig zu vermeiden."Um Zahnproblemen bei deinem geliebten Vierbeiner vorzubeugen, ist eine konsequente und gründliche Zahnpflege unerlässlich. Nur durch regelmäßige Pflege lassen sich Zahnstein, Entzündungen und schmerzhafte Erkrankungen des Gebisses verhindern. Damit dein Hund ein gesundes und glückliches Leben führen kann, haben wir für dich eine Auswahl bewährter und effektiver Methoden zur Zahnpflege zusammengestellt, die die Zahngesundheit deines Vierbeiners positiv beeinflussen können:- Regelmäßiges Zähneputzen: Die beste Methode, um Zahnbelag zu reduzieren, ist das Zähneputzen mit einer speziellen Hundezahnbürste oder Kinderzahnbürste, diese haben abgerundete Borsten und sind so für die Tiere angenehmer, sowie einer tiergerechten Zahnpasta. Menschliche Zahnpasta sollte nicht verwendet werden, da sie schädliche Inhaltsstoffe enthalten kann.- Zahnpflege mit Kausticks oder Kauspielzeug: Kausticks, Kauknochen oder spezielles Kauspielzeug können helfen, die Zähne mechanisch zu reinigen und Zahnsteinbildung vorzubeugen. Tails.com bietet Dental Dailies, Kaustangen für gesunde Zähne und Zahnfleisch an, welche durch ihre sternförmige Form in alle Ecken und Winkel gelangen und Plaque, Zahnstein sowie Mundgeruch reduzieren. Dr. Antonia Klaus warnt "Echte Knochen sind zu hart für den Zahnschmelz und schädigen dadurch das Gebiss".- Maulspülungen: Diese können mit Wasser vermischt werden und dabei helfen den Maulgeruch zu bekämpfen.- Tierärztliche Untersuchung: Regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Tierarzt sind wichtig, um frühzeitig Zahnprobleme zu erkennen und gegebenenfalls eine professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen.Dr. Antonia Klaus rät: "Neben der regelmäßigen Zahnpflege hat auch die richtige Ernährung einen großen Einfluss auf die auf die Maulgesundheit, v.a. auf den pH-Wert des Speichels, der wiederum die Zahnsteinbildung fordert. Eine zahnfreundliche Fütterung kann helfen, Zahnprobleme vorzubeugen. Trockennahrung, spezielle Zahnpflegesnacks und natürliche Kausnacks wie Rinderkopfhaut oder Karotten unterstützen die Zahnhygiene, indem sie Ablagerungen auf natürliche Weise reduzieren."Eine gute Zahnpflege sorgt nicht nur für gesunde Zähne, sondern auch für das allgemeine Wohlbefinden des Hundes. Mit der richtigen Pflege und regelmäßigen tierärztlichen Untersuchungen kann man Zahnerkrankungen vorbeugen und dem Vierbeiner ein schmerzfreies Leben ermöglichen.Über Tails.comTails.com ist ein innovativer Abo-Service für Hundefutter, der maßgeschneidertes Trockenfutter und eine leckere Auswahl an Nassfutter bietet. Auf diese Weise deckt Tails.com alle Ernährungsbedürfnisse von Hunden ab. Die maßgeschneiderten Trockenfutterrezepturen sind zu 100 % auf Alter, Rasse, Lebensstil und vieles mehr abgestimmt und bestehen aus hochwertigen, proteinreichen und natürlichen Zutaten mit allen wichtigen Nährstoffen für den Hund. 