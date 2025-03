Die Aktie des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar steht am Donnerstagmorgen massiv unter Druck. Zwar waren die Ergebnisse bereits weitgehend bekannt, Anleger schlugen sich aber dennoch auf die Verkäuferseite. Der Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt. Hier will SMA Solar wieder in die Gewinnzone zurückkehren.SMA Solar hat im vergangenen Jahr kräftig eingebüßt. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro. Noch schlimmer sieht es beim Ergebnis aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...