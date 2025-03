München (ots) -Immobilien in Dubai sind gefragt, weshalb die Region bei vielen Investoren beliebt ist. Für den Aufbau eines Immobilienportfolios sind allerdings gründliche Überlegungen und eine gute Planung erforderlich. Denn um auf lange Sicht Gewinne zu erwirtschaften, muss ein Portfolio nicht nur geeignete Objekte, sondern auch die richtige Struktur aufweisen. Gerade wenn Fremdkapital verwendet wird, ist hier eine gründliche und umsichtige Vorbereitung essentiell, um nicht zu stark auf Darlehen angewiesen zu sein.Es gibt gewisse Maßgaben, die beim Immobiliengeschäft weltweit gelten. Sie betreffen unter anderem die Lage und die Finanzierungsplanung. Allerdings zeichnet sich Dubai durch einige zusätzliche Herausforderungen aus. So gibt es spezielle regulatorische Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Sie sorgen für eine gute Marktstabilität und schaffen neue Chancen. Nachfolgend werden Tipps aufgeführt, um ein Immobilienportfolio in Höhe von 10 Millionen Euro in Dubai erfolgreich aufzubauen.Marktanalyse und strategische KriterienDie erste Phase erfordert eine gründliche Analyse des Immobilienmarktes in Dubai. Da das Dubai Land Department relevante Daten wie Kaufpreise und Mietrenditen transparent macht, bietet dies eine gute Grundlage für die Kalkulationen. Wer die Daten im historischen Verlauf betrachtet und sie aggregiert, ist in der Lage, Entwicklungen und Markttrends sofort zu erkennen und sich darauf einzustellen. Zudem muss die Marktstrategie für das Portfolio bestimmt werden. Fragen hierzu betreffen etwa die Haltedauer für einzelne Objekte, der Turnus, der für die Ausbalancierung des Portfolios angesetzt wird, sowie die eigenen konkreten Ziele und dazu passende Lagen. Weitere Überlegungen können beispielsweise die Frage betreffen, ob Investitionen kurz- oder langfristig erfolgen sollten.Finanzen und BudgetplanungFür den Ankauf von Objekten gilt es, Finanzierungsoptionen auszuloten. Es ist möglich, einzelne Objekte oder eine ganze Reihe von Immobilien im Portfolio zu beleihen. Der Beleihungswert von Portfoliofinanzierungen liegt in der Regel bei 50, in manchen Fällen auch bei 60 Prozent. Die Budgetkalkulation beinhaltet neben dem Kaufpreis die Nebenkosten sowie laufenden Betriebskosten, die für die Immobilien anfallen. Auch der kalkulatorische Leerstand oder das Auslastungsrisiko bei kurzfristigen Vermietungen gehören zu diesen Berechnungen.Die Besteuerung in Dubai auf privat gehaltene Immobilien ist sehr vorteilhaft, denn für diese fallen keine Steuern an, auch dann nicht, wenn es sich um große Immobilienportfolios handelt. Investoren, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz dazu verpflichtet sind, Steuern zu zahlen, müssen diese persönliche Steuerlast allerdings berücksichtigen. Durch eine Umschichtung von Portfolios können hier durchaus Steuern entstehen, die bei der Kalkulation einzuplanen sind.Due Diligence und VertragsverhandlungIst die Finanzplanung abgeschlossen, folgt als Nächstes die Ankaufsprüfung. Im Fokus sollten vor allem die Bauqualität und -ausführung stehen. Zudem muss natürlich jede einzelne Immobilie genau auf ihren Zustand hin geprüft werden. Dies sollte möglichst ein Sachverständiger übernehmen, der mit den Gegebenheiten und dem Markt vor Ort vertraut ist. Dies verhindert spätere Korrektoren des Portfoliowerts, die immer einen Nachteil darstellen.Anschließend geht es an die Kaufverhandlungen. Je nachdem, welche Absichten ein Käufer verfolgt, gibt es verschiedene Optionen, um diese anzugehen. Über Immobilienpakete lassen sich besonders gut Einkaufsgewinne erzielen. Dies verschafft Vorteile in den Verhandlungen, sowohl was preisliche Aspekte als auch die generelle Abwicklung, Zeitfaktoren und rechtliche Fragen angeht. Aufgrund des hohen finanziellen Volumens ist es allerdings ratsam, sich Unterstützung von Experten vor Ort zu holen. Sie helfen bei der Verhandlungsführung und Vertragsabwicklung. Wer hingegen das Portfolio eher durch Einzelkäufe aufbauen möchte, ist flexibler bei seinen Entscheidungen und kann dem Verkäufer meist einen unkomplizierten Ablauf zusichern.Immobilienverwaltung und MarktentwicklungSteht das Portfolio, ist die Verwaltung der Objekte ein erfolgskritischer Faktor. Mietverträge sollten kontinuierlich optimiert werden, zudem gilt es, den Bestand im Auge zu behalten, um Wartungsarbeiten zu planen und zu steuern. Dies sorgt für eine positive Wertentwicklung und sichert langfristig die Rendite.Generell ist festzuhalten, dass ein aktives Management von Immobilienportfolios durch die hohe Markttransparenz in Dubai optimal gewährleistet ist. Allerdings entwickeln sich einzelne Immobilien häufig unabhängig voneinander, sodass das Portfolio immer genau beobachtet werden sollte, um im Zweifel schnell zu reagieren und ein Rebalancing vorzunehmen. Empfehlenswert ist es, sich auf Wohnimmobilien in guten Lagen zu fokussieren.Über Eugen Zimbelmann:Eugen Zimbelmann, Unternehmer und Immobilieninvestor in Dubai und Deutschland, lebt mit seiner Familie in Dubai und leitet Dubai Finanz. Mit seinem Team aus über 10 Experten unterstützt er deutschsprachige Anleger bei Finanzierung, Objektsuche und Kauf von Immobilien. Als akkreditierter Gutachter des Dubai Land Departments bietet er unabhängige Beratung und Verhandlungshilfe für Investoren, darunter auch große Family Offices. 