Der Tiktok-Verkauf in den USA ist noch nicht vom Tisch - US-Präsident Donald Trump hat China jetzt in Aussicht gestellt, bestimmte Zölle zu senken, sollte "der Deal" über die Bühne gehen. US-Präsident Donald Trump hat niedrigere Zusatzzölle für China im Austausch gegen die Zustimmung der chinesischen Regierung zum Tiktok-Verkauf in Aussicht gestellt. Trump räumte ein, dass Peking "möglicherweise" ein Mitspracherecht bei dem Deal haben werde - und ...

