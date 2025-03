Unterföhring (ots) -Erfolgreiche Halbzeitbilanz für "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Linear feierte ProSieben an zwölf Ausstrahlungstagen (Mittwoch und Donnerstag) insgesamt acht Mal die Marktführerschaft. Auf dem Superstreamer Joyn bricht GNTM alle Rekorde: Im Vergleich zur Vorstaffel sind die User um starke 22 Prozent gestiegen. Die Sehdauer stieg um hervorragende 47 Prozent.Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von sehr guten 15,3 Prozent (sechs Folgen, die letzten zwei Quoten vorläufig gewichtet) begeistern Heidi Klums Männer-Models am Mittwochabend die 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innern auf ProSieben. An den letzten sechs Mittwochabenden war ProSieben mit den GNTM-Männer-Folgen insgesamt vier Mal Marktführer.Am Donnerstag brillieren die GNTM-Frauen nach sechs ausgestrahlten Folgen mit wundervollen 18,6 Prozent (sechs Folgen, letzte Quote vorläufig gewichtet) in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen. An vier von sechs Abendenden war ProSieben Marktführer am Donnerstag.Nach der Zusammenführung der männlichen und weiblichen Models in Los Angeles läuft "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" ab Donnerstag, 3. April, einmal pro Woche auf Joyn und ProSieben.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.03.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Tina Land, Moritz LügeringContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5999831