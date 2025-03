Düsseldorf, Deutschland, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) -EcoFlow (https://www.ecoflow.com/de), führender Anbieter mobiler Energielösungen und erneuerbarer Energietechnologien, stellt die neuesten Innovationen vor: RIVER 3 Plus und RIVER 3 Plus (Wireless), die am 27. März offiziell vorgestellt werden.Diese neuen Modelle der RIVER 3 Serie setzen neue Maßstäbe für tragbare Energieversorgung und sind speziell für Outdoor-Enthusiasten konzipiert. Während die RIVER 3 Plus leistungsstarke Energie und erweiterbare Kapazität bietet, ermöglicht die RIVER 3 Plus (Wireless) zusätzlichen Komfort durch kabellose Funktionen, darunter eine integrierte Powerbank und kabelloses Laden. Mit innovativer Technologie und hoher Zuverlässigkeit ist die RIVER 3 Serie die ideale Lösung für vielfältige Anwendungsszenarien.Entdecken Sie die RIVER 3 PlusDie RIVER 3 Plus ist die ideale Wahl für alle, die eine leistungsstarke, tragbare und individuell anpassbare Energielösung für ihre Outdoor-Abenteuer suchen. Sie bietet erweiterbare Kapazität, vielseitige Leistungsmodi und die schnellste Ladetechnologie ihrer Klasse.Erweiterbare Kapazität für jede SituationDank der Möglichkeit zur Erweiterung kann die Kapazität der RIVER 3 Plus durch den Anschluss externer Batterien wie EB300 (286 Wh) oder EB600 (572 Wh) auf bis zu 858 Wh erhöht werden. Die bahnbrechende Pogo-Pin-Technologie sorgt für eine kabellose Verbindung der Batterien, die mittels Clips gesichert werden - ganz ohne Schrauben oder Kabel. Diese externen Batterien dienen nicht nur der Kapazitätserweiterung, sondern können auch als eigenständige Energiequellen genutzt werden, ausgestattet mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen, darunter ein 140 W USB-C Anschluss für schnelles Laden. Ob für den Betrieb mehrerer Geräte oder zur Reduzierung des Gepäcks - das erweiterbare Design passt sich mühelos wachsenden Energiebedürfnissen an.Hohe Ausgangsleistung mit innovativer X-Boost TechnologieMit einer Nennleistung von 600 W ist die RIVER 3 Plus die leistungsstärkste Powerstation mit 300 Wh Kapazität auf dem Markt und kann 90 % aller Haushaltsgeräte betreiben. Die von EcoFlow entwickelte X-Boost Technologie ermöglicht es, Geräte mit bis zu 1 200 W zu versorgen - ideal für leistungsstarke Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen, Haartrockner oder Reiskocher. Im Gegensatz zu anderen Powerstations, die nur kurze Anlaufspitzen bewältigen können, hält die RIVER 3 Plus eine konstante Leistung für 21 Minuten bei Geräten mit bis zu 1 200 W - genug, um eine Tasse Wasser zu kochen oder Haare zu trocknen.Schnellste Ladegeschwindigkeit ihrer KlasseRIVER 3 Plus setzt mit der X-Stream Technologie von EcoFlow neue Maßstäbe in Sachen Ladegeschwindigkeit. Sie kann in nur einer Stunde von 0 auf 100 % aufgeladen werden, sodass die volle Ladung schnell verfügbar ist - perfekt für spontane Reisen. Darüber hinaus ermöglicht der verbesserte 220 W Solarladeeingang eine Aufladung in nur 1,5 Stunden mit kompatiblen Solarpanels, was die Vielseitigkeit für Outdoor- oder netzunabhängige Anwendungen erhöht. Dank der Möglichkeit zum Laden über Auto oder Generator bietet die RIVER 3 Plus effiziente Energieversorgung unterwegs. Die fortschrittliche Full-Tab-Batterietechnologie und eine intelligente Erhaltungsladung verhindern Zellschäden und ermöglichen schnelles Laden mit maximaler Sicherheit.Umfassende USV-LösungDie RIVER 3 Plus bietet Schutz und Zuverlässigkeit für empfindliche Geräte durch ihre automatische <10ms USV-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Dadurch bleibt der Betrieb von wichtigen Geräten wie medizinischer Ausrüstung, Computern oder Kommunikationssystemen bei Stromausfällen oder Spannungsschwankungen unterbrechungsfrei. Ihr modernes Design reduziert zusätzlich Geräuschemissionen und sorgt für eine gleichmäßige, stabile Stromversorgung.Hohe Energieeffizienz für leichte HaushaltsgeräteDurch die Verwendung von Galliumnitrid (GaN), einem Halbleitermaterial der neuesten Generation, ist die RIVER 3 Plus hocheffizient für Geräte mit geringer Leistung unter 100 Watt, wie z. B. WLAN-Router, Leuchten und Ventilatoren. Sie erreicht eine bis zu 86 % längere Laufzeit im Vergleich zu anderen 300 Wh Powerstations und verlängert den Betrieb wichtiger Geräte um bis zu 16 Stunden. Dieser Durchbruch ermöglicht längere Fahrten, unvergleichlichen Komfort und überragende Energieeinsparung für den Heimbedarf oder den längeren Einsatz im Freien.Kompaktes und leichtes DesignTrotz ihrer leistungsstarken Eigenschaften bleibt die RIVER 3 Plus kompakt und leicht, was den Transport und die Lagerung besonders einfach macht. Das Design minimiert Wärmeverlust und benötigt weniger Kühlraum, wodurch die Tragbarkeit gewährleistet wird, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Ob für den Hausgebrauch oder für einen Campingausflug am Wochenende - die RIVER 3 Plus ist praktisch, effizient und lässt sich mühelos transportieren.RIVER 3 Plus (Wireless): Komfort vereint mit TragbarkeitDie RIVER 3 Plus (Wireless) übernimmt alle Funktionen der RIVER 3 Plus und bietet zusätzliche Features für noch mehr Flexibilität. Mit der Möglichkeit zum kabellosen Laden über eine integrierte 5 000 mAh Powerbank bietet die RIVER 3 Plus (Wireless) eine nahtlose Stromversorgung bei Kurztrips wie Wandern, Pendeln oder Angeln. Das modulare Design ermöglicht eine flexible Kapazitätserweiterung mit Zusatzbatterien - genau wie bei der RIVER 3 Plus. So kann die Energieversorgung individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden, sei es für die Notstromversorgung zu Hause, mobiles Arbeiten oder unterwegs. Mit ihrem schlanken, integrierten Design und der kabellosen Funktionalität ist die RIVER 3 Plus (Wireless) bereit für jedes Abenteuer.Verfügbarkeit und PreiseDie RIVER 3 Serie ist ab dem 27. März auf der EcoFlow Website (https://de.ecoflow.com/products/river-3-plus-portable-power-station) und bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DFVZ6MYX?maas=maas_adg_9DF93BC62B08EC80957F480123E67D27_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) erhältlich. Die Preise sind wie folgt:- RIVER 3 Plus: 299 €- EB300 Batterie (286 Wh): 249 €- EB600 Batterie (572 Wh): 349 €Über EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Energielösungen mit der Vision, Anreize für eine neue Welt zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 strebt EcoFlow an, Ihre FIRST Wahl in Energielösungen zu sein - Flexibel, Innovativ, Robust, Simpel und Tadellos - für Einzelpersonen und Familien, ob zu Hause, in der Natur oder unterwegs. Mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland und Japan hat EcoFlow bereits über 5 Millionen Menschen in 140 Märkten weltweit mit Energie versorgt.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2649430/image_5016319_30055773.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ecoflow-prasentiert-river-3-plus-und-river-3-plus-wireless-eine-neue-ara-der-mobilen-energieversorgung-fur-outdoor-enthusiasten-302410807.htmlPressekontakt:don.dong@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow Europe s.r.o., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089918/100929960