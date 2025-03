Der Goldpreis gewinnt am Donnerstag an positiver Dynamik, da steigende Handelskonflikte die Nachfrage nach sicheren Anlagen ankurbeln - Ein moderater Rückgang des USD von einem Mehrwochenhoch und Wetten auf Zinssenkungen der Fed unterstützen ebenfalls das XAU/USD-Paar. - Händler blicken auf die US-Makrodaten am Donnerstag für neue Impulse vor den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...